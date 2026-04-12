Лара Крофт заглянет в Delta Force: анонсирован кроссовер с Tomb Raider

Team Jade официально анонсировала коллаборацию Delta Force с Tomb Raider, которая стартует в рамках сезона Echo уже 21 апреля. Об этом сообщили на официальной странице игры в сети X, представив трейлер с легендарной британской искательницей приключений.

Игроков ждет появление Лары Крофт в мире тактического шутера, который объединяет масштабные PvP-битвы, современный режим экстракции и классическую кампанию по мотивам «Падения „Черного ястреба“».

В дополнение к Ларе Крофт, ростер пополнит новый оперативник с позывным Morse, а карта Zero Dam предстанет в обновленном виде. Разработчики также готовят ряд игровых улучшений, чтобы упрочить позиции проекта на всех платформах — от ПК и консолей до мобильных устройств.

Тем не менее в сообществе преобладает сдержанный оптимизм. Причиной тому стала ситуация с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: анонсированная ранее коллаборация с этой франшизой была отложена на неопределенный срок и до сих пор не реализована.