Легендарная серия военных шутеров возвращается - представлен первый тизер Delta Force ©

Разработчик TiMi Studio Group анонсировал возвращение Delta Force, классического воксельного военного шутера от первого лица, дебютировавшего на ПК четверть века назад. Новая игра будет кроссплатформенной и выйдет на ПК, консолях и мобильных устройствах. Более подробная информация будет представлена на следующей неделе на открытии Gamescom Opening Night Live.

Масштабный многопользовательский режим был важной частью оригинальной игры, и, судя по всему, он сохранится и в новой версии, что можно увидеть в тизер-трейлере, представленном выше.

Описывая тон и атмосферу новой Delta Force, Го сказал журналиста: "Наша цель - сохранить аутентичную сущность оригинальной игры Delta Force и привнести в нее привкус близкого будущего как с художественной, так и с сюжетной точек зрения. Для этого мы разработали общую сюжетную линию с реалистичной тематикой, использовали реальных актеров для создания персонажей, применили фотограмметрию для создания 3D-мира, запечатлели тактические движения от военных профессионалов и обратились за советом к бывшим сотрудникам спецназа, чтобы обеспечить подлинный тон решительного реализма и профессионализма в рамках военной тематики".

Кроме того, режим кампании основан на фильме "Чёрный ястреб". Игроки смогут увидеть подлинные и захватывающие сражения из знаменитого фильма. Наша команда тщательно изучила фильм и с уважением вникла в исторический контекст. Это исследование позволило нам воссоздать действительно аутентичную и захватывающую игру, передающую суть того грандиозного события.