Легендарная серия военных шутеров возвращается - представлен первый тизер Delta Force

Разработчик TiMi Studio Group анонсировал возвращение Delta Force, классического воксельного военного шутера от первого лица, дебютировавшего на ПК четверть века назад. Новая игра будет кроссплатформенной и выйдет на ПК, консолях и мобильных устройствах. Более подробная информация будет представлена на следующей неделе на открытии Gamescom Opening Night Live.
Масштабный многопользовательский режим был важной частью оригинальной игры, и, судя по всему, он сохранится и в новой версии, что можно увидеть в тизер-трейлере, представленном выше.
Описывая тон и атмосферу новой Delta Force, Го сказал журналиста: "Наша цель - сохранить аутентичную сущность оригинальной игры Delta Force и привнести в нее привкус близкого будущего как с художественной, так и с сюжетной точек зрения. Для этого мы разработали общую сюжетную линию с реалистичной тематикой, использовали реальных актеров для создания персонажей, применили фотограмметрию для создания 3D-мира, запечатлели тактические движения от военных профессионалов и обратились за советом к бывшим сотрудникам спецназа, чтобы обеспечить подлинный тон решительного реализма и профессионализма в рамках военной тематики".
Кроме того, режим кампании основан на фильме "Чёрный ястреб". Игроки смогут увидеть подлинные и захватывающие сражения из знаменитого фильма. Наша команда тщательно изучила фильм и с уважением вникла в исторический контекст. Это исследование позволило нам воссоздать действительно аутентичную и захватывающую игру, передающую суть того грандиозного события.
Ждем. Ностальгия по Операции Кинжал и Черному Ястребу. Эх.
Хотя смущает фиолетовый лук и какие-то способности...
Я думаю будет реализована сетевая игра и это из нее моменты
мое знакомство с подобными играми началось с игры спецназ Браво в конце 1998-го года на 486м пк. без 3 dfx ускорителя тормозила жутко
Это вообще круто. Игра топчик была, но фиолетовый лук… это вообще что ?
лук огонь дружище специально для дальтоников
повесточка десятилетия )) там ещё и женский голос у лучника ) война войной, но права ЛГБТ+ правее у них )))
как раз недавно ностальгировал по Urban Warfare, а музыка из главного меню до сих пор в сердечке.
легенда возвращается
из легенды пока лишь название. слепят очередной кал/блэкупс/мвф
О, а это уже радует. Посмотрим, как реализуют
Это что, Battlefield 4 или 2042???
Опять сделают очередной ПвП рояль?