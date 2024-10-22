Масштабный сетевой шутер Delta Force выйдет уже в декабре и будет бесплатным для всех

Такие популярные серии шутеров, как Battlefield и Call of Duty, уже вскоре могут обзавестись достойным конкурентом. Многопользовательский шутер Delta Force от TiMi Studios и Team Jade обещает подарить геймерам такие же масштабные и динамичные перестрелки с огромным арсеналом оружия и различной тяжелой техникой, но без сюжетных режимов. При этом игра будет бесплатной для всех. Сегодня разработчики амбициозного проекта объявили дату выхода игры в глобальную открытую бету, которая завершит фазу раннего тестирования.
Последнее ограниченное тестирование Delta Force показало, что новый шутер уже готов к более масштабному запуску с еще более внушительным набором готового контента. Как отмечают разработчики, последние версии игры хорошо зарекомендовали себя среди игроков, поэтому они готовы выпустить игру в долгосрочное открытое тестирование. Теперь больше никаких изменений серверов и сбросов прогресса — это фактически станет релизом Delta Force на ПК, уверяют авторы шутера.
Итак, Delta Force будет доступна на ПК через цифровой магазин Steam уже 5 декабря. Вместе с этим в игре стартует и первый сезон, который принесет игрокам уникальные активности, нового оперативника, дополнительное оружие, игровые режимы и карты.
По словам разработчиков, Delta Force останется бесплатной игрой. На релизе в шутере появятся некоторые внутриигровые покупки, среди которых будут боевой пропуск и различные скины. Никаких донатных механик или предметов, влияющих на геймплей, не планируется. Консольные и мобильные версии шутера планируют выпустить в первом квартале 2025 года.
После 100та часов стало скучно
Ну отлично, поиграем!
Еще бы написали, что Читыров не будет.
Читаков набежит))
ну куда же без микротранзакций , скинов и проч электронного мyсора xD современную игру многопользовательскую выпустить без этого - задача запредельной сложности
Действительно, уже не могут и просто за обычное человеческое спасибо выпускать игру и обновления)
ну тип делают пусть платную тогда типа хорошую но платную в чем проблемо то ? делать кал бесплатный с мyсором цифровым тип лучше чтоль
Боюсь в нынешних реалиях качество игры не зависит от платности или бесплатности игры)
поиграем!
Тот же самый донат что и в арене брекаут - примиум ак, расширение очень маленького склада, расширение скромного "сейфа", скинчики, нуу... ключницу человеческую дали сразу вроде как... это было на тесте так что х** знает, ну ещё там есть "подклассы бойцов" и в теории можно и их сделать полудонатными как в арехе. Но если как и в арене будет теплак и читеры делать там будет нечего.
Обычная стрелялка... с отсутствием тактической составляющей из-за того, что враги помечены флажками. Уверен многим она быстро надоест.
Он вышел на прошлой неделе кажется...или опен бета была
вот только Рассииянееее будут пытаться играть с высоким пингом)))
Че это вдруг?) на збт играл с пингом 60-70 )
Это как ты играл, если в РФ недоступно было даже у братьев казахов нельзя было поставить?
расскажи как играл с запретом на территории России и смежных государств?
вкл впн запускаешь выкл впн
вкл впн запускаешь выкл впн