Масштабный сетевой шутер Delta Force выйдет уже в декабре и будет бесплатным для всех

Такие популярные серии шутеров, как Battlefield и Call of Duty, уже вскоре могут обзавестись достойным конкурентом. Многопользовательский шутер Delta Force от TiMi Studios и Team Jade обещает подарить геймерам такие же масштабные и динамичные перестрелки с огромным арсеналом оружия и различной тяжелой техникой, но без сюжетных режимов. При этом игра будет бесплатной для всех. Сегодня разработчики амбициозного проекта объявили дату выхода игры в глобальную открытую бету, которая завершит фазу раннего тестирования.

Последнее ограниченное тестирование Delta Force показало, что новый шутер уже готов к более масштабному запуску с еще более внушительным набором готового контента. Как отмечают разработчики, последние версии игры хорошо зарекомендовали себя среди игроков, поэтому они готовы выпустить игру в долгосрочное открытое тестирование. Теперь больше никаких изменений серверов и сбросов прогресса — это фактически станет релизом Delta Force на ПК, уверяют авторы шутера.

Итак, Delta Force будет доступна на ПК через цифровой магазин Steam уже 5 декабря. Вместе с этим в игре стартует и первый сезон, который принесет игрокам уникальные активности, нового оперативника, дополнительное оружие, игровые режимы и карты.

По словам разработчиков, Delta Force останется бесплатной игрой. На релизе в шутере появятся некоторые внутриигровые покупки, среди которых будут боевой пропуск и различные скины. Никаких донатных механик или предметов, влияющих на геймплей, не планируется. Консольные и мобильные версии шутера планируют выпустить в первом квартале 2025 года.