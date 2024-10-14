На ПК стартовал публичный бета-тест реалистичного шутера Delta Force

Разработчики из студии Team Jade и компания TiMi Studio Group объявили о запуске нового бета-теста ожидаемого шутера Delta Force, который может стать достойным преемником знаменитой серии Battlefield. На этот раз в тестировании проекта смогут принять участие все пользователи цифрового магазина Steam. Игрокам на ПК не потребуется получать ключ или приглашение — доступ выдается всем желающим в рамках фестиваля Steam Next Fest.
Опробовать Delta Force можно будет с 14 по 22 октября. Для новой волны бета-теста разработчики подготовили дополнительные серверы. В дополнение к Северной Америке и Европе они подключили Азию и Южную Америку. Кроме того, авторы обещают уникальные события и награды в рамках этого мероприятия.
Во время тестирования игроки получат доступ к шести оперативникам, среди которых Лютоволк, Стингер и Луна. Все огнестрельное оружие будет доступно сразу, что позволит каждому участнику настроить своего персонажа по своему вкусу. Кроме того, все предметы в игровом магазине открыты с самого начала, включая премиальное снаряжение. Тестирование предложит множество эксклюзивных событий, среди которых тактические испытания и ежедневные награды за активность. Игроки смогут зарабатывать уникальные предметы и улучшения, а также участвовать в различных активностях.
Для участия в бета-тесте достаточно загрузить игру в Steam. Системные требования для игры будут следующими:
Рекомендуемая конфигурация:
- ЦП: Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 5 1500X или лучше
- Видеокарта (5 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 1060 5G, AMD RX 5500 XT, Intel Arc A580 или лучше
- ОЗУ: 16 ГБ или больше
Минимальная конфигурация:
- ЦП: Intel Core i3-4150 или AMD FX-6300
- Видеокарта (2 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 660, AMD HD 7870, Intel Arc A380 или эквивалентная
- ОЗУ: 12 ГБ
Место на диске:
- 60 ГБ (крайне рекомендуется SSD-накопитель)
Пользователям, играющим в Delta Force на Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, для максимизации производительности и стабильности во время игры разработчики рекомендуют установить последнее обновление драйверов.
Надо будет заценить, может годнота. Регион Турция игра не доступна, что странно
Очередной шутан из разряда клонов овера\колды\батлы\кса в который пару недель поиграют и забудут, даже если он неплохой.
уских не пускают // Василий Колтун
Круто конечно, но недоступно даже в Казахстане.
Украина тоже
Всё доступно в Украине, полёт нормальный.
Очередная хрень в которой туча настроек и модернизаций, которые нужны в жизни, а не в игре. Сиди залипай в меню час, чтоб потом умереть за 5 минут.
А там можно будет за женщин играть? Скинчики прикупить
Прямо на картинке, справа.