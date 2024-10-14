На ПК стартовал публичный бета-тест реалистичного шутера Delta Force

Разработчики из студии Team Jade и компания TiMi Studio Group объявили о запуске нового бета-теста ожидаемого шутера Delta Force, который может стать достойным преемником знаменитой серии Battlefield. На этот раз в тестировании проекта смогут принять участие все пользователи цифрового магазина Steam. Игрокам на ПК не потребуется получать ключ или приглашение — доступ выдается всем желающим в рамках фестиваля Steam Next Fest.

Опробовать Delta Force можно будет с 14 по 22 октября. Для новой волны бета-теста разработчики подготовили дополнительные серверы. В дополнение к Северной Америке и Европе они подключили Азию и Южную Америку. Кроме того, авторы обещают уникальные события и награды в рамках этого мероприятия.

Во время тестирования игроки получат доступ к шести оперативникам, среди которых Лютоволк, Стингер и Луна. Все огнестрельное оружие будет доступно сразу, что позволит каждому участнику настроить своего персонажа по своему вкусу. Кроме того, все предметы в игровом магазине открыты с самого начала, включая премиальное снаряжение. Тестирование предложит множество эксклюзивных событий, среди которых тактические испытания и ежедневные награды за активность. Игроки смогут зарабатывать уникальные предметы и улучшения, а также участвовать в различных активностях.

Для участия в бета-тесте достаточно загрузить игру в Steam. Системные требования для игры будут следующими:

Рекомендуемая конфигурация:

ЦП: Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 5 1500X или лучше

Видеокарта (5 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 1060 5G, AMD RX 5500 XT, Intel Arc A580 или лучше

ОЗУ: 16 ГБ или больше

Минимальная конфигурация:

ЦП: Intel Core i3-4150 или AMD FX-6300

Видеокарта (2 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 660, AMD HD 7870, Intel Arc A380 или эквивалентная

ОЗУ: 12 ГБ

Место на диске:

60 ГБ (крайне рекомендуется SSD-накопитель)

Пользователям, играющим в Delta Force на Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, для максимизации производительности и стабильности во время игры разработчики рекомендуют установить последнее обновление драйверов.