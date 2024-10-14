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Delta Force 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 99 оценок

На ПК стартовал публичный бета-тест реалистичного шутера Delta Force

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Team Jade и компания TiMi Studio Group объявили о запуске нового бета-теста ожидаемого шутера Delta Force, который может стать достойным преемником знаменитой серии Battlefield. На этот раз в тестировании проекта смогут принять участие все пользователи цифрового магазина Steam. Игрокам на ПК не потребуется получать ключ или приглашение — доступ выдается всем желающим в рамках фестиваля Steam Next Fest.

Опробовать Delta Force можно будет с 14 по 22 октября. Для новой волны бета-теста разработчики подготовили дополнительные серверы. В дополнение к Северной Америке и Европе они подключили Азию и Южную Америку. Кроме того, авторы обещают уникальные события и награды в рамках этого мероприятия.

Во время тестирования игроки получат доступ к шести оперативникам, среди которых Лютоволк, Стингер и Луна. Все огнестрельное оружие будет доступно сразу, что позволит каждому участнику настроить своего персонажа по своему вкусу. Кроме того, все предметы в игровом магазине открыты с самого начала, включая премиальное снаряжение. Тестирование предложит множество эксклюзивных событий, среди которых тактические испытания и ежедневные награды за активность. Игроки смогут зарабатывать уникальные предметы и улучшения, а также участвовать в различных активностях.

Для участия в бета-тесте достаточно загрузить игру в Steam. Системные требования для игры будут следующими:

Рекомендуемая конфигурация:

  • ЦП: Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 5 1500X или лучше
  • Видеокарта (5 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 1060 5G, AMD RX 5500 XT, Intel Arc A580 или лучше
  • ОЗУ: 16 ГБ или больше

Минимальная конфигурация:

  • ЦП: Intel Core i3-4150 или AMD FX-6300
  • Видеокарта (2 ГБ ОЗУ): NVIDIA GTX 660, AMD HD 7870, Intel Arc A380 или эквивалентная
  • ОЗУ: 12 ГБ

Место на диске:

  • 60 ГБ (крайне рекомендуется SSD-накопитель)

Пользователям, играющим в Delta Force на Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, для максимизации производительности и стабильности во время игры разработчики рекомендуют установить последнее обновление драйверов.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Надо будет заценить, может годнота. Регион Турция игра не доступна, что странно

0
Антон Патриарх Логвинов

Очередной шутан из разряда клонов овера\колды\батлы\кса в который пару недель поиграют и забудут, даже если он неплохой.

0
Пользователь ВКонтакте

уских не пускают // Василий Колтун

0
Art Borsic

Круто конечно, но недоступно даже в Казахстане.

-1
Scerkrou7

Украина тоже

0
RedundantRutherford Scerkrou7

Всё доступно в Украине, полёт нормальный.

0
Scorpion_GamePlay

Очередная хрень в которой туча настроек и модернизаций, которые нужны в жизни, а не в игре. Сиди залипай в меню час, чтоб потом умереть за 5 минут.

-1
вупсич пупсич

А там можно будет за женщин играть? Скинчики прикупить

-3
0ncnjqybr

Прямо на картинке, справа.

0