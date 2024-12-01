Никаких принудительных вайпов: в Delta Force игроки будут сами решать судьбу своего прогресса

Разработчики Delta Force решили отказаться от одной из самых спорных механик в экстракшен-шутерах. В отличие от той же Escape from Tarkov, где каждые три месяца игроков ждёт полное обнуление прогресса, здесь всё будет по-другому.
Понятное дело, вайпы никуда не денутся — просто теперь это личное дело каждого. Шэдоу Гуо, игровой директор проекта, рассказал, что в конце сезона игроки сами решат — оставить всё нажитое добро при себе или рискнуть и начать с нуля. И кстати, за такую смелость разработчики приготовили особые подарки. Например, согласившиеся на вайп смогут иногда появляться в матчах в роли босса, получая при этом крутую экипировку. Да и какие-то секретные награды обещают — пока не говорят какие, но намекают, что дело того стоит.
Так что теперь игрокам не придётся в панике распродавать снаряжение перед концом сезона или спешно прокачиваться с нуля после вайпа. А те, кому нравится регулярно проверять себя на прочность, получат за это приятный бонус.
Напоминаем, что старт открытого бета-тестирования Delta Force запланирован на 5 декабря 2024 года.
А что так можно было что-ли? Буянов в шоке
В принципе идея крутая. Либо сохраняешь при себе всё нажитое добро, либо обнуляешь прогресс и получаешь уникальную награду. Китайцы круто это придумали, я вам скажу.
Чего сайт до сих пор лежит? // Богдан К
Вайп прогрееса - это что-то про сервер майнкрафта?
Жесть какие шутеры пошли - искусственно ограничивают прогрессию
прогресия в шутере как в эрпугуэ кек
🤔 // Дмитрий Войт
Я таркове выше 20 уровня никогда не поднимался. Одни зад-оты только качаются
Да ну нафиг, первый подобный шутер, на который не абсолютно бессмысленно тратить своё время? Что дальше, додумаются убрать вайпы в Rust?
У меня Malwarebytes блокировал сайт, добавил в исключение ip 212.42.38.200 все заработало! // Макс Истомин
Тоже была ошибка 502? // Богдан К
Тарков - это та еще клоака
Были же уже вайпы сука, что за чушь? Чепуха узкоглазая...
Релиз же только пятого декабря будет, наверное имеется ввиду после него.