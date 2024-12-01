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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 119 оценок

Никаких принудительных вайпов: в Delta Force игроки будут сами решать судьбу своего прогресса

Lunersun

Разработчики Delta Force решили отказаться от одной из самых спорных механик в экстракшен-шутерах. В отличие от той же Escape from Tarkov, где каждые три месяца игроков ждёт полное обнуление прогресса, здесь всё будет по-другому.

Понятное дело, вайпы никуда не денутся — просто теперь это личное дело каждого. Шэдоу Гуо, игровой директор проекта, рассказал, что в конце сезона игроки сами решат — оставить всё нажитое добро при себе или рискнуть и начать с нуля. И кстати, за такую смелость разработчики приготовили особые подарки. Например, согласившиеся на вайп смогут иногда появляться в матчах в роли босса, получая при этом крутую экипировку. Да и какие-то секретные награды обещают — пока не говорят какие, но намекают, что дело того стоит.

Так что теперь игрокам не придётся в панике распродавать снаряжение перед концом сезона или спешно прокачиваться с нуля после вайпа. А те, кому нравится регулярно проверять себя на прочность, получат за это приятный бонус.

Напоминаем, что старт открытого бета-тестирования Delta Force запланирован на 5 декабря 2024 года.

59
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Диванный Боец

А что так можно было что-ли? Буянов в шоке

40
Janekste

В принципе идея крутая. Либо сохраняешь при себе всё нажитое добро, либо обнуляешь прогресс и получаешь уникальную награду. Китайцы круто это придумали, я вам скажу.

17
Пользователь ВКонтакте

Чего сайт до сих пор лежит? // Богдан К

5
Макс Макс 007

Вайп прогрееса - это что-то про сервер майнкрафта?

Жесть какие шутеры пошли - искусственно ограничивают прогрессию

5
MunchkiN 616

прогресия в шутере как в эрпугуэ кек

0
Пользователь ВКонтакте

🤔 // Дмитрий Войт

5
пынеход

Я таркове выше 20 уровня никогда не поднимался. Одни зад-оты только качаются

2
kostr184

Да ну нафиг, первый подобный шутер, на который не абсолютно бессмысленно тратить своё время? Что дальше, додумаются убрать вайпы в Rust?

0
Пользователь ВКонтакте

У меня Malwarebytes блокировал сайт, добавил в исключение ip 212.42.38.200 все заработало! // Макс Истомин

-1
Пользователь ВКонтакте

Тоже была ошибка 502? // Богдан К

0
Sneaky Pete

Тарков - это та еще клоака

-2
Dasdag

Были же уже вайпы сука, что за чушь? Чепуха узкоглазая...

-3
Jestеr

Релиз же только пятого декабря будет, наверное имеется ввиду после него.

0