Никаких принудительных вайпов: в Delta Force игроки будут сами решать судьбу своего прогресса

Разработчики Delta Force решили отказаться от одной из самых спорных механик в экстракшен-шутерах. В отличие от той же Escape from Tarkov, где каждые три месяца игроков ждёт полное обнуление прогресса, здесь всё будет по-другому.

Понятное дело, вайпы никуда не денутся — просто теперь это личное дело каждого. Шэдоу Гуо, игровой директор проекта, рассказал, что в конце сезона игроки сами решат — оставить всё нажитое добро при себе или рискнуть и начать с нуля. И кстати, за такую смелость разработчики приготовили особые подарки. Например, согласившиеся на вайп смогут иногда появляться в матчах в роли босса, получая при этом крутую экипировку. Да и какие-то секретные награды обещают — пока не говорят какие, но намекают, что дело того стоит.

Так что теперь игрокам не придётся в панике распродавать снаряжение перед концом сезона или спешно прокачиваться с нуля после вайпа. А те, кому нравится регулярно проверять себя на прочность, получат за это приятный бонус.

Напоминаем, что старт открытого бета-тестирования Delta Force запланирован на 5 декабря 2024 года.