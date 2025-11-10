Новый трейлер Delta Force раскрыл дату старта коллаборации с серией Metal Gear Solid

Многопользовательский шутер Delta Force готовит масштабный кроссовер с культовой серией Metal Gear Solid. Разработчики объявили, что событие начнётся 19 декабря, и опубликовали короткий тизер, где Нейкид Снейк скрытно перемещается, расправляется с противником и готовит нож к бою.

Коллаборация станет частью нового сезона Ahsarah и серии тематических событий, посвящённых Metal Gear Solid. Сам Снейк появится в Delta Force как играбельный персонаж Нокс только 1 января — своеобразный новогодний подарок для фанатов. Озвучку вновь обеспечил Дэвид Хейтер, оригинальный «голос» Снейка, записавший более 500 реплик специально для кроссовера.

Разработчики отмечают, что идея кроссовера возникла из давней любви команды к Metal Gear Solid. Многие из них знакомы с серией Хидео Кодзимы ещё с детства, и поэтому появление Снейка в их шутере стало естественным шагом. В рамках коллаборации игрокам также предложат новые скины для оружия, коллекционные предметы и дополнительные внутриигровые бонусы.

Кроссовер обещает объединить элементы скрытности и боевых действий из Metal Gear с динамикой Delta Force, предоставляя уникальный игровой опыт для поклонников обеих франшиз.