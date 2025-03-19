Патрули на дамбе "Зеро", особые напитки и переработка АК-12: что ждёт игроков в обновлении Delta Force от 20 марта

Разработчики Delta Force объявили о выходе нового обновления, которое установится 20 марта без прерывания игрового процесса. Если вдруг возникнут какие-то проблемы после обновления, просто перезапустите игру — и всё заработает как надо.
События для двух режимов
С 21 марта по 10 апреля будут раздавать эпические облики оружия. Тут всё просто — в «Операциях» надо набирать время выживания, а в «Сражениях» просто доигрывать матчи до конца. За выполнение заданий дадут скин «ПКМ — Оперативник» и ваучеры на оружие.
События в режиме «Сражения»
Захват флага
С 21 по 27 марта можно будет побегать на карте «Возвышение» в режиме «Захват флага». Награды за участие:
- Ваучеры на оружие;
- Премиум-жетоны опыта;
- Карты двойных заслуг (хватит на один матч);
- Карточка «Вайрон — Подготовка»;
- И граффити с надписью «Это ты!».
События в режиме «Операции»
Особый напиток
Событие продлится с 21 марта по 3 апреля. Тут фишка в том, что можно собирать ингредиенты, выполняя задания во время матча или покупая их за сплав «Текник». Из этих ингредиентов варим напитки, которые дают разные бонусы в «Опасных операциях». Если соберёте все рецепты — получите ваучеры и наборы с копиями ключ-карт.
Патруль дамбы «Зеро»
С 21 по 27 марта на дамбе «Зеро» появятся патрульные отряды с кучей ценных припасов. Убьёте их — получите припасы. За это ещё и дополнительно дадут ваучеры и сплав «Текник».
Еженедельные события
Всё это активно с 21 по 27 марта:
Недельные припасы
За простые матчи в «Сражениях» выдают премиум-жетоны опыта и карты двойных бонусов. А в «Операциях» — наборы «Звездопада», билеты на снаряжение и копии ключ-карт.
Выбор эксперта
Заходите в игру и получаете пулемёт ПКМ. Выполняйте с ним задания — получайте всякие бонусы типа наборов «Звездопада», жетонов опыта и карт двойного опыта.
Магазин сплава «Текник» и Финальный счёт
В магазине можно будет купить квантовые ключи, ваучеры и карты доступа к продвинутому сейфу за сплав «Текник». А в «Финальном счёте» дадут возможность поменять очки «Сражений» на квантовые ключи и ваучеры.
Набор «Железная воля»
С 21 марта по 17 апреля можно купить набор «Железная воля» с обликами для QBZ95-1, ПКМ, АКМ и другого оружия. Стоит 2400 монет или билетов Delta.
Изменения в балансе оружия
В обоих режимах
- M4A1: теперь сильнее подбрасывает на последних выстрелах и больше уводит в стороны;
- QCQ171: стал стабильнее — меньше отдача и увод;
- АК-12 и QBZ-95: легче контролировать при стрельбе.
В «Операциях»
Куча изменений в характеристиках:
- M250: теперь меньше урона по конечностям (0,6→0,4) и хуже эргономика (38→30);
- SR-3M: порезали дальность (19→15 м);
- M7: увеличили дальность (40→50 м);
- K416: подняли урон (29→31) и пробитие брони (32→35);
- AUG, M4A1, АК-12: больше базовый урон;
- MP7: улучшили и урон (29→32), и пробитие (27→28).
В «Сражениях»
Тут тоже много правок:
- SR-3M: меньше урон по ногам (1→0,8) и медленнее пули (330→300);
- M4A1: уменьшили дальность (30→25 м);
- PTR-32: больше урон по рукам (0,8→1);
- QBZ-95: больше урон в грудь (1→1,2);
- АК-12: подняли базовый урон (21→24);
- CI-19: чуть меньше базовый урон (26→25), но больше в живот (0,9→1).
Прочие исправления
На лёгких операциях на дамбе «Зеро» и в роще Лайяли ввели ограничения по снаряжению: теперь максимум — бронник 4 уровня, шлем 4 уровня и патроны 3 уровня.
Вот и всё, что добавят/изменят в этом обновлении.
А 22 апреля всех ждёт мобильный релиз Delta Force
ага и весить будет стошлько же сколько на компе
Хорошая игра, только вот читаки-читаки-*удаки... их много
в это еще играют?