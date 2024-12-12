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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 153 оценки

Разработчики Delta Force не планируют добавлять в игру королевскую битву

Gruz_
Новости

За последние годы немало популярных шутеров получили режим королевской битвы, но одна игра, в которой его не будет, - Delta Force. Не так давно игра появилась в Early Access, но на недавнем AMA директора игры Шэдоу Гуо спросили, будет ли в Delta Force режим Battle Royale.

Отвечая на вопрос, заданный на Reddit, Гуо быстро сообщил фанатам, что подобных планов у них нет. «Наше основное внимание сосредоточено на Operations и Warfare», - заявил Гуо.

Что касается одиночной кампаниидля Delta Force, то она все еще находится на стадии разработки, и ее релиз ожидается в начале следующего года. Но пока что можно потренировать свои навыки в стрельбе в режимах Operations и Warfare.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
IbruhmanI

Ждал ее очень сильно и думал заменит мне калду, но в итоге топорные анимаций, мувмента нет, оружие друг от друга не отличается по ощущениям, и карты скучные, просто долбишься в 1 проем 30 на 30 и за атаку ничего не сделаешь

0
selfreaver

да эта королевская битва уже задрочила

0
Пользователь ВКонтакте

Да такая себе игра. Будто порт со смартфона сделали, как лост лайт. // Сергей Иванов

-1
Destroited

да и без того игра такое унылое фуфло что даже торрента не достойна

-3