Разработчики Delta Force не планируют добавлять в игру королевскую битву

За последние годы немало популярных шутеров получили режим королевской битвы, но одна игра, в которой его не будет, - Delta Force. Не так давно игра появилась в Early Access, но на недавнем AMA директора игры Шэдоу Гуо спросили, будет ли в Delta Force режим Battle Royale.
Отвечая на вопрос, заданный на Reddit, Гуо быстро сообщил фанатам, что подобных планов у них нет. «Наше основное внимание сосредоточено на Operations и Warfare», - заявил Гуо.
Что касается одиночной кампаниидля Delta Force, то она все еще находится на стадии разработки, и ее релиз ожидается в начале следующего года. Но пока что можно потренировать свои навыки в стрельбе в режимах Operations и Warfare.
Ждал ее очень сильно и думал заменит мне калду, но в итоге топорные анимаций, мувмента нет, оружие друг от друга не отличается по ощущениям, и карты скучные, просто долбишься в 1 проем 30 на 30 и за атаку ничего не сделаешь
да эта королевская битва уже задрочила
Да такая себе игра. Будто порт со смартфона сделали, как лост лайт. // Сергей Иванов
да и без того игра такое унылое фуфло что даже торрента не достойна