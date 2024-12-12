Разработчики Delta Force не планируют добавлять в игру королевскую битву

За последние годы немало популярных шутеров получили режим королевской битвы, но одна игра, в которой его не будет, - Delta Force. Не так давно игра появилась в Early Access, но на недавнем AMA директора игры Шэдоу Гуо спросили, будет ли в Delta Force режим Battle Royale.

Отвечая на вопрос, заданный на Reddit, Гуо быстро сообщил фанатам, что подобных планов у них нет. «Наше основное внимание сосредоточено на Operations и Warfare», - заявил Гуо.

Что касается одиночной кампаниидля Delta Force, то она все еще находится на стадии разработки, и ее релиз ожидается в начале следующего года. Но пока что можно потренировать свои навыки в стрельбе в режимах Operations и Warfare.