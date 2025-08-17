Разработчики Delta Force подтвердили наличие кроссплея между ПК и консолями

Студия Team Jade официально сообщила, что в шутере Delta Force будет реализована функция кроссплатформенной игры. Эта возможность появится с выходом проекта на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, позволив их владельцам играть вместе с пользователями ПК.

Согласно представленной информации, игроки на консолях смогут самостоятельно выбирать, с кем они хотят участвовать в матчах. В настройках будет доступна опция для включения или отключения кроссплея. При включенной функции подбор игроков будет осуществляться как с ПК, так и с консолей. Если же её отключить, то в матчах будут участвовать только пользователи консолей.

Представители студии отдельно отметили, что данная система кроссплея не будет распространяться на мобильную версию игры. Таким образом, игроки на смартфонах останутся в своей отдельной экосистеме.