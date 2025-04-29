Разработчики Delta Force подтвердили отсутствие планов на поддержку Desktop Linux



Студия Team Jade, отвечающая за разработку шутера Delta Force, официально заявила об отсутствии планов по поддержке игры на операционных системах Linux для настольных ПК. Эта новость появилась несмотря на тот факт, что игра функционирует на портативной консоли Steam Deck благодаря используемой античит-системе.



В обсуждении на Reddit геймдиректор Шэдоу Гуо (Shadow Guo) ответил на вопрос пользователя о поддержке Linux. Он выразил признательность сообществу Linux-пользователей, но четко обозначил позицию команды: "К сожалению, поддержка Linux Desktop не входит в наши планы на будущее". В качестве альтернативы для игры без Windows PC разработчик предложил мобильные платформы и сервис Google Play Games на ПК.



Причина работоспособности игры на Steam Deck кроется в используемой античит-системе Anti-Cheat Expert (ACE). Данная технология позволяет разработчикам создавать своего рода "белый список" устройств, в который, по всей видимости, и была включена Steam Deck под управлением SteamOS. Подобный подход ранее наблюдался и в других проектах.



Как отмечают профильные ресурсы вроде GamingOnLinux, откуда поступила информация, ситуация с совместимостью античит-систем продолжает оставаться одним из препятствий для полноценного игрового опыта на настольных Linux-системах, даже при наличии работающих решений вроде Proton от Valve.