Разработчики Delta Force показали Лару Крофт в свежем трейлере кроссовера с Tomb Raider

Разработчики из Team Jade представили трейлер коллаборации с франшизой Tomb Raider, в рамках которой в игре появится легендарная Лара Крофт. Знаменитая британская искательница приключений станет доступна 30 апреля в качестве облика для оперативника Луны.

Delta Force — это бесплатный тактический шутер от TiMi Studio Group, продолжающий традиции классической серии от NovaLogic. Игра является кроссплатформенным проектом и доступна пользователям ПК, консолей PlayStation и Xbox, а также мобильных устройств на iOS и Android.

Игровой процесс строится на противостоянии организаций GTI и Haavk в масштабных сражениях и экстракшн-режиме Hazard Operations. Игроки могут выбирать из четырех классов: Штурмовик, Поддержка, Инженер и Разведчик, используя систему кастомизации и частичный перенос прогресса между платформами.