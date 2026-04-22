ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Delta Force 05.12.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 340 оценок

Разработчики Delta Force показали Лару Крофт в свежем трейлере кроссовера с Tomb Raider

Gruz_ Gruz_

Разработчики из Team Jade представили трейлер коллаборации с франшизой Tomb Raider, в рамках которой в игре появится легендарная Лара Крофт. Знаменитая британская искательница приключений станет доступна 30 апреля в качестве облика для оперативника Луны.

Delta Force — это бесплатный тактический шутер от TiMi Studio Group, продолжающий традиции классической серии от NovaLogic. Игра является кроссплатформенным проектом и доступна пользователям ПК, консолей PlayStation и Xbox, а также мобильных устройств на iOS и Android.

Игровой процесс строится на противостоянии организаций GTI и Haavk в масштабных сражениях и экстракшн-режиме Hazard Operations. Игроки могут выбирать из четырех классов: Штурмовик, Поддержка, Инженер и Разведчик, используя систему кастомизации и частичный перенос прогресса между платформами.

Трейлеры
16
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Tommy451

эх, Ларка из трилогии перезапуска которая кончилась, помянем...

8
MEGATAIMAN

и снова нейросеть ( анимация )

1
martin32

все понятно, пришла за анальным шариком, золотишко в слитках ее не интересует

1
Hroum95

Раз скин на Луну, значит, азиатская Лара Крофт будет, хорошо, что хоть не африканская.

Rorschach93

лучше бы ремастер андерворлд показали

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ