Разработчики Delta Force представили геймплейный трейлер коллаборации с Tomb Raider

Студия Team Jade представила свежий геймплейный трейлер масштабного кроссовера Delta Force и Tomb Raider. Главным событием станет выход набора «Луна × Лара Крофт», который позволит игрокам примерить культовый облик героини на оперативника Луну. Помимо скина, в комплект войдет эксклюзивная раскраска для винтовки M14 и другое тематическое снаряжение.

Коллаборация приурочена к первой годовщине игры и стартует 30 апреля во внутриигровом магазине на всех платформах: ПК, консолях и мобильных устройствах. В рамках обновления Season Echo пользователи также смогут бесплатно получить редкий облик для AKM и принять участие в специальных испытаниях.

Появление знаменитой искательницы приключений станет важным этапом в развитии метавселенной проекта, объединяя тактический геймплей Delta Force с образом мисс Крофт. Игроки смогут опробовать её фирменный лук и выживать в суровых условиях, используя арсенал и навыки, вдохновленные классической серией.