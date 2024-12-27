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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 187 оценок

Разработчики Delta Force вводят систему компенсации потерь от читеров и их помощников

Badghost
Новости

В Delta Force появится система компенсации для игроков, которых убили читеры. Разработчики решили поддержать честных геймеров и вернуть им потерянное снаряжение, если их обидчик получит бан на 10 лет за нечестную игру. И наказывать будут не только самих читеров, но и тех, кто с ними сознательно играет в команде. Строгость наказания будет зависеть от серьёзности нарушения — в худшем случае можно лишиться аккаунта и всех заработанных предметов.

Система компенсации пока что тестируется в отдельных матчах режима "Опасная операция", но скоро появится везде. Правда, на проверку каждого случая нужно время, так что возврат снаряжения может немного задержаться.

А вот что именно собираются делать разработчики:

  • Проанализируют все матчи, в которых участвовал забаненный читер
  • Вернут игрокам оружие и снаряжение, которое было при них в момент гибели от рук читера
  • Расходники вроде патронов возвращать не будут
  • Проверят работу системы на отдельных матчах перед полным запуском
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wing42

Пусть ещё ТТК нормальный сделают чтобы враг умирал за 3-5 пуль а не за 13-15. Ты в него стреляешь стреляешь, а тебе в ответ пук-среньк полсекунды и ты мертвее мёртвого. И пускай режим без техники сделают, а то она руина этой игры.

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