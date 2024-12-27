Разработчики Delta Force вводят систему компенсации потерь от читеров и их помощников

В Delta Force появится система компенсации для игроков, которых убили читеры. Разработчики решили поддержать честных геймеров и вернуть им потерянное снаряжение, если их обидчик получит бан на 10 лет за нечестную игру. И наказывать будут не только самих читеров, но и тех, кто с ними сознательно играет в команде. Строгость наказания будет зависеть от серьёзности нарушения — в худшем случае можно лишиться аккаунта и всех заработанных предметов.

Система компенсации пока что тестируется в отдельных матчах режима "Опасная операция", но скоро появится везде. Правда, на проверку каждого случая нужно время, так что возврат снаряжения может немного задержаться.

А вот что именно собираются делать разработчики: