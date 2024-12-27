Разработчики Delta Force вводят систему компенсации потерь от читеров и их помощников

В Delta Force появится система компенсации для игроков, которых убили читеры. Разработчики решили поддержать честных геймеров и вернуть им потерянное снаряжение, если их обидчик получит бан на 10 лет за нечестную игру. И наказывать будут не только самих читеров, но и тех, кто с ними сознательно играет в команде. Строгость наказания будет зависеть от серьёзности нарушения — в худшем случае можно лишиться аккаунта и всех заработанных предметов.
Система компенсации пока что тестируется в отдельных матчах режима "Опасная операция", но скоро появится везде. Правда, на проверку каждого случая нужно время, так что возврат снаряжения может немного задержаться.
А вот что именно собираются делать разработчики:
- Проанализируют все матчи, в которых участвовал забаненный читер
- Вернут игрокам оружие и снаряжение, которое было при них в момент гибели от рук читера
- Расходники вроде патронов возвращать не будут
- Проверят работу системы на отдельных матчах перед полным запуском
Пусть ещё ТТК нормальный сделают чтобы враг умирал за 3-5 пуль а не за 13-15. Ты в него стреляешь стреляешь, а тебе в ответ пук-среньк полсекунды и ты мертвее мёртвого. И пускай режим без техники сделают, а то она руина этой игры.