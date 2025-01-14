Разработчики поделились планами на будущие сезоны для шутера Delta Force: Hawk Ops

Китайские разработчики Team Jade раскрыли свои планы по продолжению обновлений контента, которые появятся в игре в 2025 году.

Поддержка Delta Force уже распланирована на четыре сезона. В них появятся новые карты, гаджеты, боевая техника, операторы, оружие и модификаторы для него, а также некие дополнительные геймплейные механики. Предполагается, что одной из них станет традиционный для сетевых шутеров killcam — подробный показ смерти игрока, чтобы учиться на ошибках и не повторять их.

Первый сезон Delta Force под названием Starfall стартует 18 января и в нем появится сюжетная кампания “Падение Черного ястреба“ (Black Hawk Down), события которой развернуться в столице Сомали Могадишо (Mogadishu) в начале 90-х годов, где потерпит крушение американский военный вертолет и на помощь экипажу отправляется отряд, который попадает в центр боевых действий. Разработчики приобрели лицензию на использование материалов из одноименного фильма Ридли Скотта (Ridley Scott) и отобразят некоторые его сцены в игре.

Второй сезон сосредоточится на ночных боях и измененных картах с ночным освещением.

В третьем сезоне появится новая карта в стиле побега из тюрьмы, а в четвертом игроков ждет масштабный театр военных действий с разрушениями и природными катаклизмами, такими как землетрясения.