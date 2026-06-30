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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 348 оценок

Разработчики тактического шутера Delta Force показали зрелищный кинематографический трейлер крупного сезона Meltdown

Апчхий Апчхий

Студия Team Jade представила кинематографический ролик, посвященный скорейшему запуску крупного сезона Meltdown для бесплатного тактического шутера Delta Force. Свежее видео раскрывает завязку новой сюжетной линии, сосредоточенной на предотвращении ядерной катастрофы, и демонстрирует ключевые локации грядущего этапа поддержки. Разработчики подтвердили, что глобальный патч станет доступен пользователям на персональных компьютерах, консолях и мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Основное внимание в ролике уделено новой карте AZ3 Nuclear Plant для режима Operations, где отрядам предстоит проникнуть на территорию аварийной атомной электростанции. Особенностью зоны станет динамически растущий уровень радиации и механика множественных финалов, зависящая от скорости действий игроков. Вылазка может завершиться либо безопасным ручным отключением реактора, либо экстренным побегом в условиях критического расплавления активной зоны.

Помимо катастрофы на АЭС, сезон принесет в игру карту Coliseum для режима Warfare, новые штурмовые винтовки, а также оперативника инженера по прозвищу N-TWO, использующего криогенные технологии.

Шутер Delta Force получит крупнейшее в году сезонное обновление Meltdown уже 30 июня

Также важным событием этого этапа поддержки станет запуск официального кроссовера с тактическим шутером Rainbow Six Siege от компании Ubisoft. Официальный релиз обновления Meltdown на всех целевых платформах состоится уже сегодня, 30 июня 2026 года.

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