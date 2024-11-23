Разработчиков Delta Force поймали на использовании артов из Battlefield 2042

Если вы видели Delta Force, free-to-play шутер от первого лица от студии Team Jade, то наверняка заметили, насколько цветовая палитра и даже художественный стиль игры похожи на Battlefield 2042 от DICE.

И хотя копирование визуального оформления игры не является чем-то новым в индустрии видеоигр, использование артов и/или скриншотов другой игры для продвижения своей игры - не совсем обычное явление. Похоже, именно так обстоят дела с последними маркетинговыми усилиями по продвижению мобильной версии Delta Force. В Team Jade, напротив, использовали арт из Battlefield 2042 и просто обрезали водяной знак. На это обратил внимание фанат серии Battlefield, и его сравнительный снимок вы можете увидеть ниже.

В ответ на случившееся в Team Jade заявили, что не только удалит связанные с игрой материалы, но и начнет «тщательное расследование» по этому поводу. Разработчики Delta Force перечислили следующие шаги, которые они намерены предпринять для надлежащего разбирательства данного инцидента:

Сразу же удалите соответствующие материалы: После того, как проблема была обнаружена, мы быстро исправили ошибки конфигурации и удалили некорректно использованные материалы.

Провести тщательное расследование и принять строгие меры: В соответствии с правилами мы проведем детальное расследование данного инцидента и примем строгие меры к отвечающим за него сотрудникам.

Повышение внимания к авторским правам и улучшение процесса проверки: Мы будем и дальше повышать уровень информированности о защите авторских прав и совершенствовать процесс проверки материалов, чтобы гарантировать, что в будущем подобных проблем не возникнет.

Открытое бета-тестирование Delta Force начнется на ПК уже 5 декабря.