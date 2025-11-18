Разработчиков Delta Force уличили в использовании ассетов из Rust в новом трейлере

Вокруг Delta Force разгорелся скандал: команда TiMi Studio Group оказалась поймана на использовании ассетов из Rust в одном из своих новых промо-трейлеров. Нарушение заметил операционный директор Facepunch Studios Алистер Макфарлейн, который публично обвинил разработчиков Delta Force в прямом копировании контента.

Макфарлейн опубликовал скриншот из свежего ролика Delta Force, где крупным планом демонстрируется взрывчатка. Он заявил, что этот объект — полностью идентичная копия C4 из Rust. Позже он приложил доказательства, указав оригинальный исходник и имя художника, создавшего ассет для Facepunch.

Спустя несколько часов Макфарлейн сообщил, что разработчики Delta Force связались с ним и извинились, заверив, что вопрос урегулирован. Однако реакция игроков оказалась куда более жесткой: пользователи начали искать и другие заимствования. В частности, некоторые утверждали, что механический паук в начале трейлера напоминает врага Tick из ARC Raiders от Embark Studios — хотя прямого совпадения там нет.

Трейлер, ставший причиной скандала, был посвящён старту нового сезона Delta Force. Игры Rust и Delta Force никак не связаны между собой, однако инцидент стал очередным примером того, как быстро сообщество замечает подобные «заимствования» и выводит их в публичное пространство.