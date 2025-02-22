Разработка консольных версий Delta Force идет хорошо, но релиз задерживается

С официальной доступностью кампании Delta Force Black Hawk Down многие начали обращать внимание на следующий большой релиз от Team Jade, а именно на консольную версию Delta Force. Хотя изначально выход игры планировался на первый квартал 2025 года, студия объявила, что отложила выпуск, хотя и по уважительным причинам.

В то время как Delta Force была запущена в прошлом году как бесплатная многопользовательская игра, амбиции Team Jade в отношении франшизы гораздо больше, поскольку разработчики выпустили бесплатную кампанию Black Hawk Down 21 февраля 2025 года.

Как было показано в последнем эпизоде ​​вопросов и ответов Ask Shadow Anything, игровой директор Shadow Guo взялся ответить на некоторые из самых острых вопросов сообщества. Один из самых важных вопросов, касался консольного релиза Delta Force. Shadow Guo объяснил, что хотя работа над портом идет хорошо, одной из основных причин задержки была честность ввода, гарантирующая, что консольные игроки всех уровней мастерства смогут получить честный и сбалансированный опыт прицеливания. Вероятно, это относится к кросс-плею, контроллеру против мыши и клавиатуры, где консольным игрокам часто предоставляется серьезная помощь в прицеливании.

Кроме того, Shadow Guo также сказал, что еще одной причиной задержки является пользовательский интерфейс для режима эвакуации Delta Force. Они не хотели выпускать незаконченную игру, поскольку пользовательский интерфейс на данный момент не подходит для консолей.