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Delta Force 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 99 оценок

Россияне пожаловались на недоступность демоверсии шутера Delta Force

Solstice
Новости

Пользователи пишут, что приходится пользоваться VPN

В Steam вышла демоверсия сетевого шутера Delta Force от TiMi Studios и Team Jade. Как оказалось, поиграть в билд не могут пользователи из России, Казахстана и других стран. Геймеры пишут, что загрузить игру и войти в нее можно только с VPN.

На ПК стартовал публичный бета-тест реалистичного шутера Delta Force

Примечательно, что альфа-тестирование Delta Force, которое проводилось летом 2024 года, было доступно пользователям из России, Казахстана и Турции. Публично причины блокировки демо авторы не раскрывают.

Портал «Чемпионат» со ссылкой на техническую поддержку шутера написал, что недоступность демоверсии Delta Force связана с «региональными правилами Steam». Там же добавили, что игрокам в России «стоит ожидать новых версий игры».

На релизе шутер Delta Force предложит игрокам три режима: кампанию, Havoc Warfare в стиле Battlefield со сражениями на 64 игрока и Hazard Ops в формате Escape from Tarkov с выполнением заданий, сбором лута и эвакуацией с поля боя.

Delta Force выпустят на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS и Android. Сначала шутер выпустят в раннем доступе на PC, а уже в 2025-м игра выйдет на консолях и мобильных платформах.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
BigusDickus

счас скачаю - расскажу. 43 ГБ. вообще, Delta Land Warrior была моей первой игрой на ПК типа Пентиум. Даже диск где-то валяется.

0
BigusDickus

итак. первый экран)

второй экран)))

и сама игра

хз, обычный шутан в недалеком будущем. кампания в разработке.

+ ещё 1 картинка
0
BigusDickus BigusDickus

и настройки максимальные, кроме RTX - у меня 1660S. не тормозит. не лагает, фпс хватает, вроде. но я всего 5 минут посмотрел буквально, не люблю мультиплеер.

0
Хидео Козлина

да он нам нахОй не нужОн);)))

0
Pavel0259

Ты просто снял с языка у разработчиков!

1
smallhell

нет худа без добра, этож донатная китайская помойка.
(это дерьмо просто позже выйдет без всяких стимов, дураки китайцы чтоль 30% валв отдавать)

0
-zotik-

Вроде же можно ссылку инсталяхи юзать

0
dangerous_beast

На альфу давали приглос, а на демо запрет на скачку.
Забавно...

0
аctive
-1