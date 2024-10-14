Россияне пожаловались на недоступность демоверсии шутера Delta Force

Пользователи пишут, что приходится пользоваться VPN

В Steam вышла демоверсия сетевого шутера Delta Force от TiMi Studios и Team Jade. Как оказалось, поиграть в билд не могут пользователи из России, Казахстана и других стран. Геймеры пишут, что загрузить игру и войти в нее можно только с VPN.

Примечательно, что альфа-тестирование Delta Force, которое проводилось летом 2024 года, было доступно пользователям из России, Казахстана и Турции. Публично причины блокировки демо авторы не раскрывают.

Портал «Чемпионат» со ссылкой на техническую поддержку шутера написал, что недоступность демоверсии Delta Force связана с «региональными правилами Steam». Там же добавили, что игрокам в России «стоит ожидать новых версий игры».

На релизе шутер Delta Force предложит игрокам три режима: кампанию, Havoc Warfare в стиле Battlefield со сражениями на 64 игрока и Hazard Ops в формате Escape from Tarkov с выполнением заданий, сбором лута и эвакуацией с поля боя.

Delta Force выпустят на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS и Android. Сначала шутер выпустят в раннем доступе на PC, а уже в 2025-м игра выйдет на консолях и мобильных платформах.