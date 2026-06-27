Шутер Delta Force получит крупнейшее в году сезонное обновление Meltdown уже 30 июня

Разработчики из студии Team Jade представили масштабный список изменений для тактического шутера Delta Force перед запуском крупнейшего контентного обновления этого года. Масштабное сезонное расширение под названием Meltdown официально стартует 30 июня 2026 года одновременно на ПК и консолях. По словам авторов, обновление призвано фундаментально углубить игровой процесс, добавить новые соревновательные элементы, расширить арсенал доступного вооружения и привнести уникальные экологические угрозы на виртуальные поля сражений.

Главным нововведением станет появление карты для режима Operations под названием AZ3 Nuclear Plant. Локация представляет собой разрушающуюся атомную электростанцию, где геймерам придется воевать в условиях постоянно растущего радиационного заражения, требующего отслеживания показателей на дозиметрах.

Новая карта—AZ3 Nuclear Plant

Дополнительную опасность для штурмовых отрядов представит безжалостный босс-преследователь H1000, который будет целенаправленно охотиться на игроков по всей территории комплекса, превращая каждый рейд в жесткую схватку за выживание.

Новый босс - Агент H1000

Вместе с новой картой в игре появится свежий оперативник по имени N-Two, специализирующийся на контроле толпы и замедлении противников. Его уникальное криогенное оружие Frost Launcher способно выпускать ледяные гранаты, которые постепенно замораживают как вражеских солдат, так и ухудшают управляемость вражеской колесной техники в масштабных битвах.

Оружейный арсенал также пополнится новыми видами оружий и видом боеприпасов с повышенным бронепробитием и эффектом дезориентации при попадании.

Разработчики провели масштабную перебалансировку характеристик старого оружия, изменив дистанции эффективной стрельбы для автоматов и пистолетов-пулеметов ради оздоровления общего баланса. Дополнительно авторы анонсировали грядущую крупную коллаборацию с популярным тактическим шутером Tom Clancy's Rainbow Six Siege от компании Ubisoft.

Поклонников режима крупномасштабных сражений Warfare порадуют совершенно новой картой Coliseum, которая перенесет боевые действия в полуразрушенный Рим. На этой локации игроков ждет уникальное динамическое событие Thunderstrike, способное вызывать масштабные пожары и полностью менять архитектуру укрытий прямо посреди матча.

Чтобы повысить мобильность отрядов на огромной карте, авторы добавят новый тяжелый транспортный вертолет CSV-35, оснащенный настраиваемой бортовой системой вооружения и автоматическими пушками Вулкан для эффективной защиты от воздушных атак