СМИ: Разработчики Delta Force дадут игрокам возможность зарабатывать на создании контента

Компания Tencent планирует внедрить систему пользовательского контента (UGC) в свой популярный кроссплатформенный шутер Delta Force. Об этом стало известно благодаря открывшейся вакансии на позицию UGC-дизайнера, который возглавит развитие нового бизнес-направления.

Разработчики хотят повторить коммерческий успех экосистем Fortnite (UEFN) и Roblox, где авторы зарабатывают реальные деньги на своих внутриигровых творениях. В отличие от классического моддинга, UGC-платформа будет встроена прямо в Delta Force. Официальный и удобный инструментарий позволит фанатам без труда создавать новые карты и сценарии, расширяя объемы контента силами сообщества и увеличивая долговечность проекта.

На сегодняшний день игра является одним из самых популярных шутеров в мире и успешно конкурирует с лидерами жанра. На момент написания статьи онлайн Delta Force в Steam составлял внушительные 103 032 человека, что позволило ей обойти таких гигантов, как Battlefield, Call of Duty, Overwatch, ARC Raiders и Escape from Tarkov.