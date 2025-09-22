Создатели Delta Force объявили о кроссовере с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Разработчики тактического шутера Delta Force удивили игроков, анонсировав кроссовер с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. В тизер тактического шутера от Tecent сообщается о беспрецедентном партнерстве двух франшиз, в рамках которого в шутер будут добавлены культовые элементы вселенной, созданной Хидео Кодзимой..

Несмотря на то, что в ролике не раскрываются конкретные детали, из него следует, что как минимум одним из элементов будет скин для оператора Nox. В ролике также упоминаются классические элементы из серии Metal Gear, как то: «Бандана», «Картонная коробка», и делается отсылка к «культовому озвучиванию», что явно намекает на участие в нем Дэвида Хейтера, исторического голоса Солида Снейка и Нэйкеда Снейка из оригинальных игр.

На данный момент еще не известна конкретная дата старта кроссовера. Также неизвестно, станет ли кроссовер частью сезона War Ablaze, стартующего уже 23 сентября.

Delta Force — это бесплатный тактический шутер, доступный на ПК, мобильных устройствах и консолях. В игре представлены 3 основных режима: масштабный многопользовательский PvP-режим «Warfare», режим «Operations» и классический PvE-режим «Black Hawk Down».