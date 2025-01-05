Создатели Delta Force показали две новые карты из второго сезона

В преддверии второго сезона Delta Force разработчики выпустили ролик, посвящённый новинкам, где представили две новые карты для режима Warfare — местного аналога Battlefield.
Карты Blade и Broken Tracks уже доступны в китайской бета-версии игры. Первая предлагает сражения на узких улицах с вертикальными элементами, а вторая переносит игроков в заброшенный железнодорожный комплекс. Эти локации обещают разнообразить игровой процесс, добавив тактической глубины и напряжённости.
С началом второго сезона 16 января карты станут доступны глобально вместе с новым оперативником и другими улучшениями и новшествами.
Кто играл? Вот думаю попробовать так как надоело гонять в BF2042
Играл в ЗБТ и сейчас тоже играю т.к. как мои любимые части уже полуживые у БФ, а хардлайн так вообще мёртв. Меня всё устраивает, но я только в бф режим играю.
В целом если учитывать именно аспект батлы. То отлично описание будет такое "батлфилд, для нищих". Это не то, что бы плохо. Если брать батлу, то она частенько устаривает, теряет поддержку или вовсе умирает в плане онлайна. Обычно батла живёт по принципу так. Выходит новая игра, люди набегают и сидят до новой части. Потом по кругу, изредка оставаясь в определённых частях которые им зашли. Ясно дело, о развитии долго срочно продукте речи и не идёт.
Delta Force скорее мечта для любителя шутеров. Когда хочется всё в одном флаконе, дешево, сердито. Зато в одном флаконе и каждую неделю, месяц этот флакон менять. Правда отсюда всплывают проблемы виде бесплатности условной. Это легкий вход, отсутствие страха за баны и потерю аккаунтов. Анти чит который легко заковырять ибо можно не боятся что уйдёшь сильно в убыток на покупку копий игры.
В итоге все болячки фритуплея тут имеются. Софтеры, баги, баланс сомнительный. А так, же вкус того самого дешивизны.
Если не отталкивает не чего из, этого. А самое главное плевать на то как игра выглядит и не требуешь сильно высоких высот от игры. То Delta Force подарит тебе интересный опыт. Попробовать как минимум стоит, если приелась уже 2042, но ожидать чего, то вау не стоит.
А так, очередной тактический шутер который хочет имееть большой охват и показать. "о смотрите я могу, я лучше ваших всяких батлфилдов, колды и другой ереси". А вот так или нет, это уже дело вкуса. Люди годами в CS рубятся и считают её шедевром. Хотя она уже давно устарела во всём.
ТТК шляпа, слишком долго надо по врагу стрелять: 10-13 пуль это слишком много для шутана. Ах, да, при этом враг тебя сбривает меньше, чем за секунду.
Карты очень такие себе, я могу из играбельных отметить всего две, а остальные херня, где будет доминировать техника, либо кишки с давкой в 64 человека.
На экране постоянно происходит какая-то срань: дымовые гранаты, рой дронов, звуковое подавление, светошумовые гранаты. Это всё тоже можно записать в минусы игре.
От пуль импакта нет: попадание не замедляют врага, не лишают его возможности бегать и даже не сбивают ему прицел. Стрельба убогая.
Мувмент очень быстрый, совершенно не подходит данной игре.
Короче говоря, из хорошего только кастомизация пушек сделана, остальное всё солянка из худших элементов геймплея.
Неплохой аналог БФки, режим операций - подобие таркова, намного проще играется. Единственная неприятная для меня болячка таких игр - куча снайперов, которые даже за сторону атаки
Скучаю по снайперлимиту для любителей полежать у края карты.