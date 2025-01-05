Создатели Delta Force показали две новые карты из второго сезона

В преддверии второго сезона Delta Force разработчики выпустили ролик, посвящённый новинкам, где представили две новые карты для режима Warfare — местного аналога Battlefield.

Карты Blade и Broken Tracks уже доступны в китайской бета-версии игры. Первая предлагает сражения на узких улицах с вертикальными элементами, а вторая переносит игроков в заброшенный железнодорожный комплекс. Эти локации обещают разнообразить игровой процесс, добавив тактической глубины и напряжённости.

С началом второго сезона 16 января карты станут доступны глобально вместе с новым оперативником и другими улучшениями и новшествами.