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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 225 оценок

Стали известны системные требования к ПК сюжетной кампании Delta Force

monk70
Новости

TiMi Studio Group и Team Jade представили системные требования Delta Force – Black Hawk Down, бесплатной сюжетной кампании к Delta Force. Поскольку Black Hawk Down будет работать на Unreal Engine 5, у нее другие требования к ПК, чем у Delta Force (которая использует UE4).

Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 28 ГБ свободного места на диске.

Team Jade рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 3060 или AMD RX5700 XT или Intel Arc A770.

К сожалению, разработчики не раскрыли частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые нацелены эти требования к ПК.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 64 бит
  • Процессор: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580
  • Накопитель: 28 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 64 бит
  • Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 3060 / AMD RX5700 XT / Intel Arc A770
  • Накопитель: 28 ГБ свободного места

TiMi Studio Group выпустит Delta Force – Black Hawk Down 21 февраля.

23
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
canteexnik

Демократичные требования

7
askazanov

Посмотрим, поиграем

0
Exies27

Норм.

0
alpol186

Ну не плохо, на моем ведре пойдет )

0
Пользователь ВКонтакте

Обожаю сверхтопчиковый UE5👍💪 Движок во истину требовательный, но графоний становится восхитительно обалденным! Поэтому, чтоб играть на ультрах с ним, то нужно актуальное, мощное железо. Сейчас всё больше и больше игр будут появляться на нём. И это хорошо. Представляю нового Ведьмачка на UE5, так ещё и с топчиковыми rtx лучиками. Ммммм, ляпота🤗 Ждём🙏 // New Show

-17
Max P

Требовательный это факт,но графония я чего-то не вижу.)))

0
FearlessUmbert

Требовательный, не оптимизированный, кривой движок. И в плане графики особо не удивляет. До ума довести не могут, зато пихают везде и всюду.

0
symp1ex Max P
сверхтопчиковый, Ведьмачка, топчиковыми, лучиками

Чел либо жирно троллит, либо у него рак мозга - в обоих случаях дискуссия с ним не к чему не приведёт.)

0