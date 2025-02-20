Стали известны системные требования к ПК сюжетной кампании Delta Force

TiMi Studio Group и Team Jade представили системные требования Delta Force – Black Hawk Down, бесплатной сюжетной кампании к Delta Force. Поскольку Black Hawk Down будет работать на Unreal Engine 5, у нее другие требования к ПК, чем у Delta Force (которая использует UE4).

Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 28 ГБ свободного места на диске.

Team Jade рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 3060 или AMD RX5700 XT или Intel Arc A770.

К сожалению, разработчики не раскрыли частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые нацелены эти требования к ПК.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580

Накопитель: 28 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 3060 / AMD RX5700 XT / Intel Arc A770

Накопитель: 28 ГБ свободного места

TiMi Studio Group выпустит Delta Force – Black Hawk Down 21 февраля.