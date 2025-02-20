Стали известны системные требования к ПК сюжетной кампании Delta Force

TiMi Studio Group и Team Jade представили системные требования Delta Force – Black Hawk Down, бесплатной сюжетной кампании к Delta Force. Поскольку Black Hawk Down будет работать на Unreal Engine 5, у нее другие требования к ПК, чем у Delta Force (которая использует UE4).
Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. Для игры также потребуется 28 ГБ свободного места на диске.
Team Jade рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia Geforce GTX 3060 или AMD RX5700 XT или Intel Arc A770.
К сожалению, разработчики не раскрыли частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые нацелены эти требования к ПК.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64 бит
- Процессор: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580
- Накопитель: 28 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64 бит
- Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 3060 / AMD RX5700 XT / Intel Arc A770
- Накопитель: 28 ГБ свободного места
TiMi Studio Group выпустит Delta Force – Black Hawk Down 21 февраля.
Демократичные требования
Посмотрим, поиграем
Норм.
Ну не плохо, на моем ведре пойдет )
Обожаю сверхтопчиковый UE5👍💪 Движок во истину требовательный, но графоний становится восхитительно обалденным! Поэтому, чтоб играть на ультрах с ним, то нужно актуальное, мощное железо. Сейчас всё больше и больше игр будут появляться на нём. И это хорошо. Представляю нового Ведьмачка на UE5, так ещё и с топчиковыми rtx лучиками. Ммммм, ляпота🤗 Ждём🙏 // New Show
Требовательный это факт,но графония я чего-то не вижу.)))
Требовательный, не оптимизированный, кривой движок. И в плане графики особо не удивляет. До ума довести не могут, зато пихают везде и всюду.
Чел либо жирно троллит, либо у него рак мозга - в обоих случаях дискуссия с ним не к чему не приведёт.)