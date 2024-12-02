Свежий трейлер бесплатного шутера Delta Force и первый геймплей консольной версии

Уже через несколько дней состоится глобальный запуск амбициозного бесплатного шутера Delta Force от студии Team Jade, которая готовит достойного конкурента для серии Battlefield. Игра станет доступной на ПК в рамках долгосрочного открытого бета-тестирования. В преддверии запуска разработчики опубликовали новый трейлер, демонстрирующий ключевые особенности шутера: карты, оружие, транспортные средства и оперативников, которые будут доступны на этапе ОБТ.

Кроме того, Team Jade впервые показала консольную версию Delta Force. В социальных сетях был представлен короткий ролик с записью игрового процесса на Xbox Series. Разработчики акцентировали внимание на процессе оптимизации игры для консолей и поддержке геймпадов. Существует вероятность, что контролеры можно будет использовать на ПК ещё до релиза консольной версии, хотя официального подтверждения пока не поступило.

На данный момент команда сосредоточена на запуске Delta Force для ПК, который запланирован на 5 декабря.