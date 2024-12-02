Свежий трейлер бесплатного шутера Delta Force и первый геймплей консольной версии

Уже через несколько дней состоится глобальный запуск амбициозного бесплатного шутера Delta Force от студии Team Jade, которая готовит достойного конкурента для серии Battlefield. Игра станет доступной на ПК в рамках долгосрочного открытого бета-тестирования. В преддверии запуска разработчики опубликовали новый трейлер, демонстрирующий ключевые особенности шутера: карты, оружие, транспортные средства и оперативников, которые будут доступны на этапе ОБТ.
Кроме того, Team Jade впервые показала консольную версию Delta Force. В социальных сетях был представлен короткий ролик с записью игрового процесса на Xbox Series. Разработчики акцентировали внимание на процессе оптимизации игры для консолей и поддержке геймпадов. Существует вероятность, что контролеры можно будет использовать на ПК ещё до релиза консольной версии, хотя официального подтверждения пока не поступило.
На данный момент команда сосредоточена на запуске Delta Force для ПК, который запланирован на 5 декабря.
Щас бы видео снятое со стороны вставлять в пост, когда уже давно есть геймплей в сети.
после открытой беты такое себе как беслатный проект норм
Дельта форс с абилками, бафами и ещё какой-то хреню, не спасибо, даже даром не нада.
вход бесплатный выход платный
Добавил в желаемое, пока не очень понятно, это очередной шутан мультиплеерный или нет?
Действительно не понятно..... Что же это может быть. Бесплатный онлайн шутер. Мне кажется, больше на сюжет. Ну там, красивые катсцены, сюжет и вариативность. И по остаточному принципу мультиплеер. Прости, ту дурак ?
Да, но будет сингл компания. В игре два режима на данный момент пехота+ техника как в бф и второй лутание помоек как в таркове.
Идет паком 4 в 1, сюжетка, мультиплеер Колды и Батлы, а так же Тарков. Все бесплатно, но не понятно пока с Гачи крутками, будут только скины или еще убер обвесы и перки из золотых паков. Китайцы трудоголики.
deathrocketandme и Samson48 - спасибо!
компания разве не платная будет?