Сюжетная кампания Black Hawk Dawn для Delta Force отложена: новые сроки запуска пока неизвестны

Разработчики Delta Force из Team Jade сообщили, что долгожданная сюжетная кампания Black Hawk Dawn откладывается. Точная дата релиза пока не объявлена, но запуск планируется в течение первого квартала 2025 года, в рамках сезона Звездопада.

Изначально релиз кампании был намечен на январь, чтобы совпасть с началом нового сезона 18 января. Однако, по словам разработчиков, дополнительное время потребуется для доработки и оптимизации игры, чтобы достичь высокого качества. Более подробную информацию обещают раскрыть в ближайшее время.

Кампания Black Hawk Dawn предлагает игрокам однопользовательский и кооперативный опыт, вдохновленный культовым фильмом Ридли Скотта и классикой серии 2003 года. Помимо этой задержки, разработчики также отложили мобильные версии игры до лета, что вызывает у фанатов вопросы о сроках выхода версий для PS5 и Xbox Series X|S.

Team Jade заверила игроков, что дополнительные усилия направлены на создание качественного и захватывающего игрового опыта.