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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 210 оценок

Сюжетная кампания Black Hawk Dawn для Delta Force отложена: новые сроки запуска пока неизвестны

butcher69
Новости

Разработчики Delta Force из Team Jade сообщили, что долгожданная сюжетная кампания Black Hawk Dawn откладывается. Точная дата релиза пока не объявлена, но запуск планируется в течение первого квартала 2025 года, в рамках сезона Звездопада.

Изначально релиз кампании был намечен на январь, чтобы совпасть с началом нового сезона 18 января. Однако, по словам разработчиков, дополнительное время потребуется для доработки и оптимизации игры, чтобы достичь высокого качества. Более подробную информацию обещают раскрыть в ближайшее время.

Кампания Black Hawk Dawn предлагает игрокам однопользовательский и кооперативный опыт, вдохновленный культовым фильмом Ридли Скотта и классикой серии 2003 года. Помимо этой задержки, разработчики также отложили мобильные версии игры до лета, что вызывает у фанатов вопросы о сроках выхода версий для PS5 и Xbox Series X|S.

Team Jade заверила игроков, что дополнительные усилия направлены на создание качественного и захватывающего игрового опыта.

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