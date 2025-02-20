ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 225 оценок

Сюжетная кампания Delta Force будет бесплатной

Simple Jack
Новости

Team Jade, разработчики популярного free-to-play шутера Delta Force, неожиданно объявили, что предстоящее сюжетное DLC Black Hawk Down будет бесплатным для всех игроков.

Изначально создатели планировали продавать сюжетную кампанию, основанную на одноименном фильме Ридли Скотта и игре 2003 года, но менее чем за 48 часов до выхода приняли решение изменить свои планы и сделали дополнение бесплатным.

Ранее разработчики рассказывали, что стремятся передать в кампании ощущение настоящего сражения, чтобы игроки почувствовали себя на поле боя. Team Jade говорят, что в DLC будут кинематографичные катсцены, но авторы не хотят излишне перегружать геймеров роликами. Создатели обещают, что геймеры смогут получить эксклюзивные косметические предметы за прохождение сюжета Black Hawk Down и применить их в сетевых матчах.

В социальных сетях команда Team Jade объявила, что выпуск сюжетной кампании для Delta Force бесплатно стал неким жестом благодарности всем, кто играл в Delta Force с начала открытого бета-теста шутера в декабре прошлого года.

Сюжетная кампания Black Hawk Down для Delta Force выйдет в пятницу, 21 февраля 2025 года.

Источник  
29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

Спасибо разработчикам игры, это было щедро с вашей стороны.

9
Maksim1991

От души пусть все другие пример берут с них колды например новые которые выходили бесплатно надо делать а не по 7к + за стандарт отдавать

5
McLaren MP4-4

Хорошая новость.

4
Хаттаб жив

Окейчик

1
WerGC

и на том спасибо

1
goodneighbor

Это означает - кампания такого низкого качества, что продавать ее было бы зашкваром.

0
askazanov

Естественно. Сама игра просто такого качества. )))

0
goodneighbor askazanov

Китайцы выжимают все до копейки в своих играх по монетизации, а тут бесплатно раздают кампанию для клона баттлфилда. Очевидно, что здесь есть подвох.

1
askazanov goodneighbor

Несомненно!)

0
Никита Дроздоvv

👏

0
Nekromant34

🤟🤟🤟

-2
askazanov

Ну за это спасибо! Просто это днище нафиг не кому не нужно! )))

-3