Тактический шутер Delta Force вышел на PS5 и Xbox Series

Delta Force, free-to-play шутер от Team Jade, уже доступен на PS5 и Xbox Series X/S. Консольщики получат доступ ко всему основному контенту, который доступен на ПК, включая бесплатную загружаемую сюжетную кампанию Black Hawk Down.
На консолях игроков также ждут новые карты, ранее невиданные операторы, дополнительные транспортные средства и оружие со специальными скинами. В режиме 32 на 32 игрокам будет доступен широкий выбор оружия и снаряжения, а также различные виды техники, в частности, танки и вертолеты.
В дополнение к многопользовательским режимам Delta Force включает в себя бесплатную кампанию, вдохновленную фильмом «Черный ястреб» 2001 года и классическим FPS Delta Force: Black Hawk Down, с возможностью играть в кооперативе с друзьями, попадая в разгар гражданской войны 1993 года в Сомали.
При этом разработчики подчеркивают, что несмотря на то, что игра является free-to-play, здесь нет элементов «заплати и выиграй». Микротранзакции предусмотрены только для косметических предметов. К тому же античит-технология GTI Security позаботится о честной атмосфере в онлайн-матчах.
Забираем на бокс и плойку, так же не забываем забрать кампанию, её отдельно надо скачать, режим 120 фпс есть, всё вместе весит 125 гигов
https://www.xbox.com/en-us/games/store/delta-force/9nrmzxgkp4nm
https://www.xbox.com/en-US/games/store/delta-force-black-hawk-down/9N0LD478VKSR/0010
https://store.playstation.com/en-us/product/UP5104-PPSA28881_00-0555800169353087
https://store.playstation.com/en-us/product/UP5104-PPSA28881_00-BLACKHAWKDOWN000
Это тупое мясо стенка на стенку так называют?