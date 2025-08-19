Тактический шутер Delta Force вышел на PS5 и Xbox Series

Delta Force, free-to-play шутер от Team Jade, уже доступен на PS5 и Xbox Series X/S. Консольщики получат доступ ко всему основному контенту, который доступен на ПК, включая бесплатную загружаемую сюжетную кампанию Black Hawk Down.

На консолях игроков также ждут новые карты, ранее невиданные операторы, дополнительные транспортные средства и оружие со специальными скинами. В режиме 32 на 32 игрокам будет доступен широкий выбор оружия и снаряжения, а также различные виды техники, в частности, танки и вертолеты.

В дополнение к многопользовательским режимам Delta Force включает в себя бесплатную кампанию, вдохновленную фильмом «Черный ястреб» 2001 года и классическим FPS Delta Force: Black Hawk Down, с возможностью играть в кооперативе с друзьями, попадая в разгар гражданской войны 1993 года в Сомали.

При этом разработчики подчеркивают, что несмотря на то, что игра является free-to-play, здесь нет элементов «заплати и выиграй». Микротранзакции предусмотрены только для косметических предметов. К тому же античит-технология GTI Security позаботится о честной атмосфере в онлайн-матчах.