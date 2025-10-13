Tencent повысит приоритет на разработку собственных шутеров после рекордного успеха Delta Force

Китайский гигант Tencent намерен пересмотреть подход к развитию своего игрового бизнеса и сделать ставку на создание собственных шутеров для ПК. Поводом для этого послужил впечатляющий успех Delta Force, аудитория которой превысила 30 миллионов активных игроков в день.

В интервью Bloomberg управляющий директор студии Timi J3 Studio — Лео Яо (Leo Yao) — рассказал, что успех проекта стал сигналом для руководства Tencent: теперь компания хочет быть не только издателем и инвестором, но и активным разработчиком крупных игр для ПК.

Яо отметил, что в портфеле Tencent уже есть успешные шутеры — включая PUBG Mobile и Valorant, однако основная прибыль холдинга всё ещё поступает от мобильного сегмента. Теперь же компания планирует укрепить позиции на Западе и увеличить инвестиции в команду Timi J3 Studio, чтобы продвигать Delta Force и создавать новые игры в жанре.

По словам Яо, студия пользуется полным доверием руководства Tencent и уже получила дополнительные средства на маркетинг и разработку.

Стоит напомнить, что ещё в 2023 году Tencent объявила о смене стратегии — холдинг собирался меньше вкладываться в сторонние проекты и больше поддерживать собственные инициативы. Тогда компания запустила программу «Весенние побеги бамбука», выделяя до 300 миллионов юаней (около 42 млн долларов) на развитие небольших оригинальных игр. Теперь же акцент смещается в сторону амбициозных ПК-шутеров, способных конкурировать с мировыми хитами.