TiMi Studio Group выпустила сюжетный трейлер четвёртого сезона шутера Delta Force

TiMi Studio Group выпустила трейлер четвёртого сезона шутера Delta Force, финального этапа пост-релизной поддержки игры. Главное нововведение — оперативник Nox, специалист по скрытным операциям. Он использует дрона для слежки и устранения врагов, а его ульта способна нарушать системы обнаружения движения.
С обновлением появятся два новых уровня сложности Zero Dam, а также тактический снаряд для ослепления врагов и Whirlwind Disc — устройство, ограничивающее передвижение противников.
Режим Victory Unite перенесён на 30 мая, но разработчики обещают поделиться дальнейшими планами развития уже после запуска сезона. Delta Force остаётся одним из самых популярных шутеров 2025 года, привлекая более 100 000 игроков в часы пик.
...а она красивая
у 4 сезон ??? там кажыдй месяц сезоны чоли =)))))))) гуарано какоето
Поиграл я в нее, карты тупо коридор по 3 прохода, в каждую просто толпа на толпу по 10-20 человек никто не может ничего сделать, даже если скилла дозуя, просто безмозглый шутер где нет никакой тактики, кого больше оказалось на фланге тот и выйграл. Даже я который не очень люблю мультиплеер колды, даже там лучше потому что карты небольшие и команды поменьше, но зато за счет скила сможешь переиграть даже сразу 2 и 3 противников сразу, а в дельте если вышел из за угла, тебя встретят сразу 10 челов в прицеле... Думал она мне заменит батлу, но увы. Еще и эта система оперативников, которую еще засрали в бф 2042, эта игра чисто под экстракшен затачивался изначался, потом в конце просто решили по приколу добавить режим батлы