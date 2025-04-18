TiMi Studio Group выпустила сюжетный трейлер четвёртого сезона шутера Delta Force

TiMi Studio Group выпустила трейлер четвёртого сезона шутера Delta Force, финального этапа пост-релизной поддержки игры. Главное нововведение — оперативник Nox, специалист по скрытным операциям. Он использует дрона для слежки и устранения врагов, а его ульта способна нарушать системы обнаружения движения.

С обновлением появятся два новых уровня сложности Zero Dam, а также тактический снаряд для ослепления врагов и Whirlwind Disc — устройство, ограничивающее передвижение противников.

Режим Victory Unite перенесён на 30 мая, но разработчики обещают поделиться дальнейшими планами развития уже после запуска сезона. Delta Force остаётся одним из самых популярных шутеров 2025 года, привлекая более 100 000 игроков в часы пик.