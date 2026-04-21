Тишина перед бурей: новый сезон Echo в Delta Force стартовал с мрачного трейлера

Разработчики Delta Force представили кинематографичный трейлер нового сезона под названием Echo. Ролик делает ставку на атмосферу скрытой угрозы, где напряжение нарастает не за счёт перестрелок, а благодаря тревожной тишине и ощущению надвигающейся опасности.

Судя по видео, игроков ждёт более мрачный тон и акцент на тактическом выживании, где любое неверное движение может стоить жизни. При этом авторы пока не раскрывают детали наполнения сезона — неизвестно, какие карты, режимы или оперативники появятся в обновлении.

Сезон Echo уже доступен на PlayStation 5. Судя по трейлеру, разработчики делают ставку на атмосферу и напряжение, оставляя интригу вокруг нового контента.