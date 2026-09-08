В Delta Force стартовал сезон "Переориентация" - новый оперативник, два вида оружия и обновлённые карты

8 сентября в Delta Force на ПК, мобильных устройствах и консолях вышло крупное обновление без остановки серверов, открывшее новый сезон «Переориентация». Игроков ждут новый оперативник, два вида оружия, изменения карт, сезонные события и награды в рамках празднования второй годовщины игры.

Главным нововведением стал оперативник Бродяга. До 8 октября игроки смогут открыть нового персонажа и выполнить специальные задания, связанные с тактикой «Лучший друг человека».

В режиме «Операции» разработчики обновили Рощу Лайяли, добавив новые зоны и достопримечательность. В Космогороде переработали точки эвакуации и добавили новые маршруты для отступления.

Арсенал Delta Force пополнился автоматом MDR и пистолетом-пулемётом Томпсона. Вместе с ними в игру добавили девять обликов оружия, включая эпические варианты для FS-12, ВСС и АКС-74. На картах временно можно находить коллекционные предметы «Бабочка-цветок» и её редкую разноцветную версию, а в аукционе и оружейных ящиках появились новые обвесы «Хаавк».

Одновременно стартовало празднование второй годовщины Delta Force, которое продлится до 9 ноября. Игроки смогут выполнять специальные задания, зарабатывать очки активности и получать тематические награды, включая облик AUG «Золотая годовщина». С 8 по 17 сентября действует бонус за последовательные входы, а по выходным можно получать специальные жетоны и обменивать их на снаряжение и другие припасы.