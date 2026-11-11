В Delta Force запустили сезон Aurora с новой атмосферой конфликта

Разработчики из Team Jade представили кинематографический трейлер Aurora — нового сезона многопользовательского шутера Delta Force. Обновление уже доступно на PC, консолях и мобильных устройствах.

В отличие от привычных геймплейных роликов, свежий трейлер сосредоточен на атмосфере и сюжетной составляющей предстоящих событий. Разработчики делают акцент на напряжённом военном противостоянии, зрелищных сценах и общем настроении нового сезона.

Сам ролик не раскрывает подробностей игровых изменений, однако позволяет познакомиться с тематикой Aurora и задаёт тон дальнейшему развитию Delta Force. Подробности нового контента и изменений игрового процесса представлены отдельно.

Сезон Aurora уже стартовал в Delta Force на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также мобильных устройствах под управлением Android и iOS.