Разработчики Delta Force представили очередное обновление, которое принесло в игру серию временных событий, новые возможности для получения наград и два розыгрыша коллекционных оружейных обликов. Одним из главных нововведений стал «Сбор» — командное мероприятие, рассчитанное на период с 20 ноября по 17 декабря.

Участникам предстоит объединяться в отряды или создавать собственные команды, а затем выполнять активные миссии и накапливать очки этапов. Достижение установленных целей позволит получать награды события. Таким образом, разработчики предлагают игрокам дополнительный стимул проходить задания вместе, а не ограничиваться обычными матчами.

Большая часть остальных мероприятий продлится с 19 по 25 ноября. В еженедельных арсеналах режимов «Операции» и «Сражения» за вход в игру можно получить билеты снаряжения и набор на выбор «Сезонный пропуск». Также появилось испытание «Выбор эксперта», в котором необходимо выполнять задания с использованием PKM и R93. За успехи предусмотрены жетоны опыта оружия и ваучер вооружения.

Любителям режима «Сражения» стоит обратить внимание на событие «Подсчёт очков»: за накопленные во время матчей баллы можно получить квантовые ключи и ваучеры логистики. В режиме «Детонация» доступны дополнительные задания, связанные с получением урона и участием в матчах «Тёмной волны». За них выдаются жетоны и другие полезные предметы. Кроме того, 21 и 22 ноября первые три карьерных матча в «Сражениях» принесут двойное количество заслуг.

Отдельная часть обновления посвящена магазину. С 19 ноября по 18 декабря проходит розыгрыш коллекции «Ночной маяк», включающей облики для AWM, АС «Вал» и QCQ171. На следующий день стартует розыгрыш «Турбо-панк» с обликами для ПКМ, MP5 и дробовика 725. В обоих случаях первый розыгрыш стоит 10 монет Delta или билетов Delta.

Механика предусматривает отсутствие повторяющихся наград: после получения всех предметов одного раунда открывается следующий. Выпадение главного приза гарантирует случайный облик соответствующей серии, а вместе с ним игрок получает остальные ещё не собранные награды текущего этапа.

Обновление устанавливается без остановки серверов, поэтому во время технических работ игровой процесс и подбор соперников должны оставаться доступными. Если после установки возникнут проблемы, разработчики рекомендуют перезапустить клиент.