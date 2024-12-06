В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайн

Delta Force — новый многопользовательский военный шутер, разработанный Team Jade и изданный TiMi Studio Group, возрождение серии, которую мы не видели с 2009 года на ПК.
В настоящее время Delta Force доступна для игры через открытую бета-версию в Steam, и, несмотря на то, что она вышла только сегодня, она уже стала хитом среди геймеров. На момент написания статьи, по данным SteamDB, Delta Force собрала более 102 тыс. игроков в день релиза.
Поскольку Delta Force — бесплатная игра, в ней есть микротранзакции, но разработчики заявили, что отказались от использования покупок с оплатой за победу, вместо этого используя отдельную валюту для косметических предметов.
«Знаменитая серия возвращается как окончательный бесплатный современный тактический шутер с командной игрой и включает в себя три различных игровых режима: масштабные сражения PvP, интенсивный экшен-шутер с эвакуацией и ремейк легендарной кампании Black Hawk Down», — говорится в описании игры в Steam.
У Delta Force пока нет точной даты выхода на ПК, а также запланированы релизы на PlayStation и Xbox.
Эта игра, не смотря на свою бесплатность, однозначно лучше современной колды(та совсем скатилась). Китайцы неплохо потрудились.
До колды ей как до Луны.
А вот то, что лучше последней баттлы - факт
карт не мало, но емае, всегда рандомно одну и туже выподает.
выпадает одна и та же, потому что мало игроков, а тебе скорее всего выпадает пустыня или у моря с башней, не помню названия. Эти карты обкатаны, на них и упор
Ничего так игрушка. Оптимизация хорошая, правда и графон не впечатляющий, но нормальный. Геймплей бодрый, особенно я не нарадуюсь на то, что режима захвата флагов нету, наконец все играют в штурм. Задолбали эти флаги, во всех играх только в них и сидят, как приятно поиграть в штурм снова. Впрочем, наверное и захват флагов тоже будет на релизе (ну или тут он есть, но я не наткнулся еще). Немного перегруженный интерфейс: много всего умеют оперативники, потому много значков по экрану разбросано - привыкнуть можно, но вначале глаза разбегаются. Пушек пока не слишком много, но хватает, и есть из чего выбрать. Зато каждую можно обвесить со всех сторон всем подряд. Что действительно напрягает - так это куча этих всех пропусков: словно в ММО какое-то зашёл - тут ежедневка, там ежедневка, куча событий с ходу, я несколько терялся в этих менюшках. Впрочем, всё это выполняется фоном, пока играешь, а играть приятно и весело.
А из России можно играть? В стиме тип написал что банят ip России
Только из офф. лаунчера разрабов.
Все слизано с батлы 2042, один в один
пишу как игрок который наиграл в калду 3к часов и который ждал дельту очень сильно так как тоже думал что заменит мне калду, но увы. Мувмент очень топорный, нет плавности, нет даже банального подката, а лишь как способность перса. Ганплей очень харош, но до уровня калды все равно не дотягивает, хотя лучше той же батлы в разы. И что самое бесячее что они сделали как в батле героев, но внутри класса из за чего ты не можешь за кого угодно играть с чем угодно, а только с оружием класса. В батле ты за любого героя мог любое оружие взять
Ты можешь любое оружие за любого класса брать.
рекламу лютую запустили на ютубе, игра кстати ну хорошая
Жиденько для ф2п о котором трещали из каждого утюга, ещё и по культовой франшизе.
Чё как игра??? Хотя пофиг, всё равно в нашем регионе не работает)))
через лаунчер зайди, норм работает
тоже вчера с бубном плясал (впн), получилось в стиме через него, но в итоге снёс и скачал ланчер через сайт, там всё ок.
Ок, спасибо, тоже попробую