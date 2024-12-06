В день релиза шутер Delta Force привлёк более 100 тыс. игроков онлайн

Delta Force — новый многопользовательский военный шутер, разработанный Team Jade и изданный TiMi Studio Group, возрождение серии, которую мы не видели с 2009 года на ПК.

В настоящее время Delta Force доступна для игры через открытую бета-версию в Steam, и, несмотря на то, что она вышла только сегодня, она уже стала хитом среди геймеров. На момент написания статьи, по данным SteamDB, Delta Force собрала более 102 тыс. игроков в день релиза.

Поскольку Delta Force — бесплатная игра, в ней есть микротранзакции, но разработчики заявили, что отказались от использования покупок с оплатой за победу, вместо этого используя отдельную валюту для косметических предметов.

«Знаменитая серия возвращается как окончательный бесплатный современный тактический шутер с командной игрой и включает в себя три различных игровых режима: масштабные сражения PvP, интенсивный экшен-шутер с эвакуацией и ремейк легендарной кампании Black Hawk Down», — говорится в описании игры в Steam.

У Delta Force пока нет точной даты выхода на ПК, а также запланированы релизы на PlayStation и Xbox.