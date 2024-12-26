В сюжетной кампании Delta Force: Black Hawk Down обещают минимум роликов и максимум игрового процесса

В январе следующего года для Delta Force выйдет сюжетная кампания «Падение Чёрного ястреба». Разработчики решили перенести действие из недалёкого будущего в Сомали 90-х годов, взяв за основу события одноимённого фильма и игру 2003 года. Геймдизайнер Рики Ляо рассказал, что команда стремится сделать не просто набор роликов с сюжетом, а полноценный игровой опыт:

«Мы хотим, чтобы игроки больше играли, чем смотрели видео», — поделился он.

Точную продолжительность кампании разработчики назвать затрудняются. По словам Ляо, многое будет зависеть от стиля прохождения, тем более что миссии можно будет проходить с друзьями. При этом он отметил, что не стоит сравнивать новую игру с оригиналом 2003 года — это скорее новый взгляд на знакомую историю.

Также за прохождение кампании обещают какие-то награды для мультиплеера, но они не будут влиять на баланс — никакого дополнительного оружия или персонажей игроки не получат. Ну а когда Рики спросили о планах на будущие сюжетные дополнения, геймдизайнер только улыбнулся:

«Давайте сначала выпустим эту кампанию, а там посмотрим»