"Возвращаем атмосферу классики": создатели Delta Force готовят PvE-режим с рейдами

Команда Delta Force готовит подарок для тех, кто предпочитает играть против ботов. В недавнем разговоре с PCGamesN геймдизайн-директор Рики Ляо поделился планами добавить в игру полноценные PvE-рейды — и это будет первое крупное обновление для бесплатной версии.

Сейчас в открытой бете есть из чего выбрать — можно погонять в духе Battlefield или заняться эвакуацией в режиме Operations. Но игрокам этого мало, и в команде это прекрасно понимают. Именно поэтому решили сделать упор на кооперативный режим. В этих рейдах будет четыре особых уровня, каждый со своими особенностями и испытаниями. И что приятно — никаких переделанных мультиплеерных карт, всё сделают с нуля.

«Хотим вернуть ту самую атмосферу классических частей Delta Force», — рассказывает Ляо.

Кстати, в Китае рейды уже вовсю тестируют, и местные игроки умудрились найти в них соревновательную жилку:

«Некоторые устраивают себе челлендж — проходят только с пистолетами или базовым оружием», — смеётся геймдизайнер.

Точных дат разработчики пока не называют, но известно, что рейды появятся до выхода платной кампании Black Hawk Down, которую ждём в январе 2025-го.