Выход Delta Force на PS5 и Xbox Series запланирован на 19 августа; самое крупное обновление выйдет 9 июля

Недавно Team Jade подтвердила существование консольных версий Delta Force. Сегодня разработчики наконец-то определились с датой выпуска, и это 19 августа 2025 года для PS5 и Xbox Series X|S. Вопреки первоначальному заявлению, Delta Force будет доступна только на консолях текущего поколения (версии для PS4 и Xbox One отсутствуют).

Вместе с анонсом консольных версий Team Jade также раскрыла подробности предстоящего нового сезона шутера, и это самый большой из них. В пресс-релизе упоминается, что однопользовательская кампания Black Hawk Down также будет выпущена в тот же день, 19 августа, как и базовая многопользовательская игра.

Во время своего стрима разработчики показали сезон «Перерыв», на котором будут представлены две новые карты в игровых режимах «Операции» и «Война»:

Новая карта «Операции»: «Тюрьма прилива»

Секретная высокотехнологичная островная тюрьма, которой управляют Хаавки, игроки должны проникнуть туда, замаскировавшись под заключенных, и собрать свое снаряжение во время миссии, решая головоломки в одиночку или со своим отрядом. Также были введены плавание и дайвинг, а также подводное исследование.

Новая карта «Война»: «Циклон»

Тропический остров со скрытой площадкой для ракет МБР, «Циклон» — это грандиозная карта, предлагающая захватывающие бои пехоты и техники, а также вводит динамическую погодную систему, которая влияет на погружение в игровой процесс и стратегию.

Игроки также получат нового оперативник по имени Темпест, который бесплатно поставляется с игровым пропуском Battle Pass. Темпест обладает повышенной мобильностью с помощью экзоскелета, устройств для экстренного уклонения и заряженного дреля, который обезоруживает врагов, что делает ее идеальным выбором для ближнего боя и тупиков.

Также будет новое оружие и транспортные средства и улучшения для Victory Unite, которые включают в себя командный центр в реальном времени и новую поддержку вызова для сокращения времени возрождения. Плавание и ныряние с маской и трубкой также прокладывают себе путь в игру.