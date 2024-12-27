За неделю после активной борьбы с читерством команда Team Jade заблокировала 1729 пользователей в игре Delta Force

В духе открытости Team Jade регулярно информирует о ситуации с античитами, предоставляя порой весьма неожиданные статистические данные.

Согласно последнему отчету, охватывающему период с 20 по 26 декабря, команда безопасности Delta Force выдала 1729 банов.

Конечно, игрокам дается шанс искупить свои грехи: баны в Delta Force временные, поэтому ровно через 10 лет переосмысления своего жизненного выбора исправленные читеры могут вернуться, если захотят.

Баны охватили 415 случаев мошенничества с прямым доступом к памяти (DMA), в результате чего 1323 компьютерам было запрещено подключаться к игре в будущем.

Помимо запретов на учетные записи и оборудование, команда безопасности Delta Force остановила 6331 попытку мошенничества в режиме реального времени и отключила 15608 из-за подозрения в мошенничестве. Неясно, каковы критерии Team Jade для выдачи запрета или завершения сеанса игрока.

Хотя Delta Force в настоящее время имеет рейтинг «В основном положительный» в Steam с 71% положительных отзывов, в начале игра получила значительную негативную реакцию из-за использования античита на уровне ядра.

Игрокам, надеющимся на более спокойное времяпрепровождение, не придется долго ждать. Delta Force планирует запустить однопользовательский и кооперативный режим кампании под названием Black Hawk Down, вдохновленный реальными событиями, лежащими в основе Delta Force: Black Hawk Down и одноименного блокбастера Ридли Скотта 2001 года.