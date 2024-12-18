Зимний сезон открыт: завтра разработчики Delta Force выпустят обновление с новым контентом и балансными правками

Разработчики Delta Force приготовили игрокам отличный новогодний подарок — 19 декабря выходит масштабное праздничное обновление. Приятный сюрприз: установка пройдёт без отключения серверов, так что прерывать сражения не придётся.

Самое интересное стартует 20 декабря вместе с зимними событиями. В режиме «Блиц» появятся особые ящики с двойным запасом патронов и дополнительными очками. А любители загадочных коробок смогут обменивать на них шоколад — из каждых десяти гарантированно выпадает хотя бы одна редкая вещь.

Поклонников активных сражений ждёт новая карта «Окопы» с набором уникальных наград. Да и на «Шахте» намечается веселье — с 20 по 22 декабря там запускают особую «Кампанию на выходных» с возможностью прокачать опыт и получить различные бонусы. Также с 20 декабря по 13 января игроки смогут разблокировать нового оперативника по имени Улуру. А для ценителей стильного оружия подготовили набор «Гокэнин» с эффектными раскрасками для M4A1, SCAR-H и M249.

А ещё в обновлении заметно перетряхнули баланс, особенно в режиме «Операции». Многие популярные пушки получили изменения характеристик — например, винтовке M7 снизили урон с 40 до 38 и уменьшили дальность стрельбы с 55 до 40 метров. Ну и не забыли разработчики и про технические улучшения — исправили проблему с сошками M250 и облегчили прохождение нескольких миссий в роще Лайяли, открыв их в простом режиме.

Со всеми изменениями можно ознакомиться тут.