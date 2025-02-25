Бесплатная кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down получила крайне негативные отзывы в Steam

Онлайн-шутер Delta Force стал одним из самых знаковых free-to-play релизов прошлого года. В прошлую пятницу для игры в качестве бесплатного DLC наконец-то вышла кооперативная кампания, основанная на сюжете игры Delta Force «Черный ястреб». Но, похоже, она не оправдала ожиданий игроков.
В Steam только 35 % игроков положительно оценили кампанию Black Hawk Down, то есть «в основном» отрицательно оценили DLC. Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности, а отсутствие контрольных точек приводит к тому, что в случае смерти нужно начинать миссию заново. В итоге в Black Hawk Down можно полноценно играть только в кооперативе.
Многие также критикуют слабый искусственный интеллект врагов и в целом плохое техническое исполнение. В частности, игроки жалуются, что для прохождения кампании необходимо скачать все необходимое для мультиплеера (а это - 60 Гб) и установить Anti-Cheat Expert (ACE), систему защиты от читов, встроенную в ядро системы, даже если вы будете играть в одиночку.
Сейчас в Delta Force могут играть только игроки на ПК. Но в дальнейших планах разработчиков - версии для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также для смартфонов на базе iOS и Android.
ну так разработчики сразу это говорили...
Ид**тизм
Что и требовалось доказать. У китайцев ничего бесплатного не бывает, и недо-кампания использовалась для того, чтобы простимулировать игроков установить эту донатную помойку.
А у кого бывает?
у твоей мамки
Слился дырявенький петушок ))
заслуженно
Потому что это ещё хуже даже не знаю чего))) ну ни в какое сравнение ни с колдой, и не с батлой!!!
👍👍👍
Сложнее чем в Тарков в одну каску штурмануть какую-нибудь базу с боссом и свитой что ли?
Писали, что там тупо лутаться не дают с трупов и кейсов с патронами нет. И для этого и придумали насильный кооп режим, где 1 - может взять медика и лечить, а 2 - саппорта, который может раздавать патроны. А в соло это уже нереал( Либо патроны, либо аптечка
А не надо трогать легенды. И марать их своим глупым и бездарным современным функционалом.
чего ждали то, бф или код за бесплатно?🤷♂ // Mikhail Tsyganov
😁😁😁👍
Помню во времена Денди ,все игры было сложно пройти,что и доставляло неимоверный кайф .Сейчас видите ли им сложно ,нужно казуальнинко .Игра Бомба ,с другом третий день не можем дойти до 4 уровня,и для меня это несомненый +
Во времена денди выбора не было, играли что было, да и времени и забот помимо игр считай не было, так что сравнение не уместно
Если времени нет пройти 7 коротких миссии ,но сложных.То стоит задуматься,стоит ли вообще уделять время играм ?
Если б было так то люди бы массово не жаловались и не занижали оценки. Люди тысячи часов тратят на любимые игры, но эта явно не входит в их число
Так выглядит даже всрато зачем играть в это?
Выглядит она как раз неплохо, но оптимизация учитывая UE5 очень посредственная, а по сложности реально жопа
Ну, а как войну можно пройти в соло? Реалистично, что только с напарниками, это же командный шутер.
КОЛДы все отлично играются в одиночку
Ну так, если делаете сингл-компанию, то логично, что её должно быть реально пройти в соло)) Я например, не играю в коопе, все колды, батлфилды проходил чисто сюжетную компанию, и всё. Тогда бы вообще её не делали.
Вас заранее предупреждали, что в соло вы не пройдете. И нужно 4 человека
Ну, значит это и не сингл кампания уже)
Вой казуалов на болоте)
А в чём минусы то? Всё, что описано в заметке - крайне право сделано со стороны игроделов. Игра без богомерзких "контрольных точек", акцент на сложность и кооп, античит в сингле - всячески одобряем!!
Сингл на то он и сингл, чтобы его в соло проходить)))
Нытиков развелось просто караул. "Ой сложно, ой сложно". Сложность там нормальная если не будете как дауны сидеть и ждать за углом всех как в колде убогой. Кооп там как раз решает чтобы помогали друг другу с прикрытие, а не бегали тупым мясом по перекресткам в одиночку. Я худею, бесплатно дали поиграть в шутан с отличным графоном и все равно ноют, поколение чушков какое-то.