Delta Force: Hawk Ops получила полный разрушений геймплейный трейлер режима Havoc Warfare

TiMi Studio Group и Team Jade выпустили полный разрушений трейлер игрового процесса для предстоящей фазы альфа-тестирования Delta Force: Hawk Ops. В этом трейлере мы видим режим Havoc Warfare, который будет доступен в открытом альфа-тестировании.

Havoc Warfare — это режим, похожий на Battlefield. Он будет включать полноценные боевые действия на огромных картах с использованием разнообразной наземной, морской и воздушной техники. Этот режим посвящен доминированию на карте, поскольку две противоборствующие стороны (32 на 32 с отрядами по 4 человека) будут сражаться за контроль над стратегическими точками на карте. В альфа-тесте ПК будут представлены две карты Havoc Warfare.

Предстоящее открытое альфа-тестирование будет включать еще один игровой режим под названием Hazard Operations. Это режим шутера с эвакуацией, в котором игроки начинают с выбора своего снаряжения, такого как оружие, броня и предметы для здоровья. Затем они присоединяются к команде из трех человек и отправляются в случайное место на карте. Их миссия — найти и собрать ценные ресурсы, а затем безопасно выбраться. Сначала будет две карты для Hazard Operations на ПК, а третья карта будет добавлена ​​позже в ходе тестирования.

Более 40 видов оружия из полной версии Delta Force: Hawk Ops будут доступны для опробования во время альфа-тестирования на ПК. Мало того, игроки также получат доступ к обширной системе Gunsmith. Это позволит настраивать многие аспекты обращения с огнестрельным оружием и его дизайн.