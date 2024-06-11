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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 61 оценка

Графику перезапуска Delta Force сравнили с игрой 2003 года

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение графики и геймплея двух шутеров франшизы Delta Force — перезапуска Hawk Ops и шестой части под названием Black Hawk Down. Это не случайно: сюжетная кампания новой игры — это ремейк шутера 2003 года. Геймер сравнил похожие моменты: как герои взрывают машину, бегают по разрушенным улочкам Могадишо днем и ночью, осматривают городские пейзажи с крыш и так далее.

Сюжетный трейлер Delta Force: Hawk Ops показали 8 июня 2024 года. Одиночная кампания основана на фильме Ридли Скотта «Черный ястреб». По сюжету отряд американских военных в октябре 1993 года терпит крушение на вертолете в сомалийском городе Могадишо. В итоге солдаты вынуждены бороться за выживание.

Hawk Ops выйдет уже в 2024 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и мобильных устройствах iOS и Android. Сюжетный режим создают на движке Unreal Engine 5, а кампания будет доступна только на ПК и консолях.

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-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

А что не с 1999)))

0
Sklip

Как буд-то только вчера ещё играл в Delta Force, как же быстро летит время...

-1
Oscilograf
По сюжету отряд американских военных в октябре 1993 года терпит крушение на вертолете в сомалийском городе Могадишо. В итоге солдаты вынуждены бороться за выживание.

Весь фильм болел за обезьянок. Потому что во первых приятно видеть как отстреливают америкосов, во вторых - незачем в чужие страны лазить.

-2