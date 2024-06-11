Графику перезапуска Delta Force сравнили с игрой 2003 года

Перезапуск знаменитой серии военных шутеров, который предлагает игрокам два разных режима игры. В сюжетной кампании вы окажетесь в центре реальных событий, произошедших в Сомали в 1993 году, когда американские спецназовцы попали в ловушку враждебных сил. Вам предстоит выжить и спасти своих товарищей в жестоких боях на улицах Могадишо. Во время сражений вы будете использовать реалистичное оружие и снаряжение, а также принимать сложные решения на ходу.

А вот в многопользовательском режиме вы перенесётесь в недалёкое будущее, где вас ждут сражения на разнообразных картах и с разнообразным оружием. Здесь у вас будет возможность управлять различной военной техникой, от танков и бронемашин до вертолётов и самолётов, а также использовать современные гаджеты и дроны. И конечно же вы можете выбирать себе класс, настраивать свой личный набор оружия и снаряжения, а также сотрудничать с другими игроками в командных режимах.