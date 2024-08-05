Новый трейлер Delta Force: Hawk Ops представляет карту Layali Grove для Hazard Operations

Разработчики TiMi Studios выпустили новый трейлер бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops с картой Layali Grove, одной из тех, что станут основой для режима Hazard Operations.

Ролик предлагает полный обзор этой карты, действие которой происходит в месте, которое когда-то было роскошным туристическим направлением, с указанием различных достопримечательностей. Такие, как деревня Аминья с улицами и переулками, идеальными для перестрелок, а в центре башня, с которой можно держать под обстрелом весь город, и отель «Сверкающая Императрица», роскошный курорт, оккупированный ополчением, представляющий собой опасность для игроков. Кроме того, для более смелых на вершине горы можно исследовать лабораторию Haavk WSR, полную бронированных и опасных врагов, а также отличную добычу, которую можно найти.

Hazard Operations — это один из трех основных режимов Delta Force: Hawk Ops, характеризующийся PvPvE-компонентом (так что вы сталкиваетесь как с другими игроками, так и с врагами, управляемыми ИИ). Цель состоит в том, чтобы объединиться с другими игроками, собрать ресурсы и добычу и, наконец, безопасно добраться до точки эвакуации, чтобы завершить миссию. Каждая игра отличается от других миссиями с различными типами целей, случайными событиями и настраиваемым и обновляемым снаряжением, придавая большое значение стратегии, принятой игроками.

Вы сможете опробовать Hazard Operations и другие режимы Delta Force: Hawk Operations, включая режим Havoc Warfare для 32 на 32 игроков, который мы видели в трейлере, выпущенном на выходных, во время альфа-версии игры для ПК, которая стартует завтра, во вторник, 6 августа.