Объявлена дата альфа-тестирования Delta Force: Hawk Ops на ПК

Team Jade объявила, что альфа-тестирование Delta Force: Hawk Ops на ПК начнется 18 июля и даст игрокам возможность лучше всего взглянуть на совершенно новый опыт на сегодняшний день. Team Jade объявила дату альфа-тестирования с помощью взрывного нового CG-трейлера, изображающего отряд Delta Force: Hawks Ops, использующий свои особые способности для успешного выполнения своей миссии.
Игроки могут зарегистрироваться на playdeltaforce.com сейчас или запросить доступ через функцию Playtest в Steam позже. В то же время игроки также могут выразить свою поддержку, добавив игру в список желаний в Steam или Epic Games Store.
она платная или бесплатная ?