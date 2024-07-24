Открытое альфа-тестирование Delta Force: Hawk Ops начнётся 6 августа

Разработчики тактического шутера Delta Force: Hawk Ops объявили, что официальный альфа-тест игры будет открыт для игроков с 6 августа. Они ожидают большой активности на альфа-тестировании, так как более 600 000 человек добавили игру в список желаемого в Steam и Epic Games Store.

Тем, кто хочет узнать, что такое Delta Force: Hawk Ops, нужно будет зарегистрироваться для участия в альфа-тестировании, где вы сможете попробовать два игровых режима: Hazard Operations и Havoc Warfare. Кроме того, вы можете зайти на веб-страницу игры в Steam и зарегистрироваться там.

Разработчики новейшей итерации франшизы Delta Force опубликовали небольшое заявление, в котором выразили свою радость от того, насколько ожидаемой является эта предстоящая игра.

Мы безмерно благодарны за невероятную поддержку и энтузиазм, проявленные нашим сообществом. Набрать 600 000 списков желаний — это выдающееся достижение, и мы не смогли бы сделать это без наших преданных игроков.

— сказал Shadow Guo, игровой директор Team Jade.