Пятьдесят минут геймплея режима Extraction в Delta Force Hawk Ops

Вчера на YouTube-канале jackfrags появился довольно обширный геймплей продолжительностью более 50 минут из Delta Force Hawk Ops, в котором более подробно демонстрируется режим Extraction. В нем игрокам предстоит сделать упор на тактически продуманный стиль игры в отрядах по 3 человека.

Сама карта достаточно масштабна, а цель, как всегда, захват и контроль важных точек по всей карте. Что интересно, угрозу будут представлять не только оппоненты, но и различные дикие животные, коих на карте довольно много, и они не из самых милых животных.

В распоряжении игроков будет довольно много оружия и аксессуаров, которые могут дать перевес в борьбе с соперником. Среди них можно выделить так называемые лечебные стволы, с помощью которых мы сможем успешно лечить союзников. По ходу игрового процесса видно, что в Delta Force Hawk Ops разработчики отдадут предпочтение тактическому и, прежде всего, командному геймплею.

В целом, все это выглядит очень захватывающе, и сама игра может стать отличным развлечением. Поэтому хочется надеяться, что у разработчиков все получится и они смогут реализовать все свои планы на должном уровне.

Релиз Delta Force Hawk Ops назначен на вторую половину 2024 года.