Свежая утечка Delta Force: Hawk Ops показывает богатый арсенал оружия и военной техники

В Китае проходит очередной этап закрытого бета-тестирования масштабного сетевого шутера Delta Force: Hawk Ops. Разработчики из TiMi Studios совместно с издателем Level Infinite пока не спешат называть дату релиза игры, однако проект постепенно расширяется даже на этапе тестирования. Одним из главных нововведений новой беты в шутере стало добавление системы расширенной настройки оружия и техники.
Благодаря новой утечке у нас появился первый взгляд на все доступные транспортные средства в Delta Force: Hawk Ops. Как сообщается, в игре будет реализована механика оружейника из серии Call of Duty. Игроки могут не только тонко настраивать пушки различными обвесами, но и изменять технику и устанавливать на нее различное вооружение.
Также в сети появилась запись игрового процесса шутера на iPad Pro M4 2024, а вместе с этим был опубликован детальный обзор всего оружия в Delta Force: Hawk Ops.
Запуск Delta Force: Hawk Ops запланирован на 2024 год для ПК, консолей и мобильных платформ.
Ясное дело, игра на базе Call of Duty 2019-2024. Только движок UE, но перенесены все анимации и тот же тюнинг оружия из КоД. Буквально перенесены.
видно что игра китайская во всем
Легендарный Том Кленси Вегас 2007г выглядит и звучит реалистичней чем это пластмассовое с кислым звуком.Позор 2024г.
Круто! Ждём!!!