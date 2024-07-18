Team Jade сообщила о переносе альфа-теста Delta Force Hawk Ops на PC

Разработчики Team Jade в официальном X-профиле Delta Force Hawk Ops Mobile опубликовали сообщение, в котором говорится, что первый анонсированный альфа-тест игры на ПК не состоится в заявленный срок, 18 июля 2024 года.
В сообщении, опубликованном разработчиками, они сообщили и о причинах задержки. Оказалось, что 11 июля 2024 года Team Jade провела пре-альфа-тестирование, где группе игроков предоставили доступ к игре. По итогам теста был выявлен ряд проблем, в том числе долгое ожидание очереди в многопользовательских режимах и проблемы с локализацией.
Возможно, это не самая лучшая новость, но если игре действительно нужно еще немного времени, то спешить не стоит. Впрочем, Team Jade не собирается сдаваться, и уже совсем скоро нам сообщат дату нового альфа-тестирования, после чего любой желающий сможет воочию увидеть результаты последних четырех лет работы над игрой.