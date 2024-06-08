В новом трейлере Delta Force: Hawk Ops показали сетевой режим и отрывок из сюжетной кампании

Во время Summer Game Fest был показан новый геймплейный трейлер тактического шутера Delta Force: Hawk Ops разрабатываемый TiMi Studios в сотрудничестве с Level Infinite.
В игре будет представлен сетевой геймплей, где мы столкнемся с реальными игроками, а также сюжетная кампания, основанная на отличном фильме от режиссера Ридли Скотта - "Чёрный ястреб". Так, события игры переносят нас в столицу Сомали, Могадишо, где также происходило действие вышеупомянутого фильма.
В игре также предусмотрены PvPvE-операции, где вместе с другими игроками мы будем сотрудничать и сражаться с противниками, управляемыми искусственным интеллектом, - нам дадут ряд целей миссии, и для их выполнения мы должны не только добраться до указанного места, но и пройти эвакуацию, не погибнув и не потеряв захваченные материалы.
Альфа-тестирование пройдет в июле на PC, но игра также выйдет на PlayStation и Xbox.
Сингл я надеюсь будет отдельно продаваться, ибо он куда интереснее выглядит, хоть по ощущение что ремейк оригинальной игры 2003 года
Онлайн халява, сингл отдельно-платно.
Ну из-за сингла можно
Б лять,братья китайцы,а зачем страницу заблокировали?